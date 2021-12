Galaxy S22 : les rendus officiels de tous les modèles dévoilés avant le lancement

Le lancement des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra n’aura pas lieu avant le début du mois de février prochain, mais les rendus officiels de tous les modèles de la série ont déjà été dévoilées par différentes sources.

Le leaker Evan Blass a dévoilé hier une image officielle du Galaxy S22 Ultra qui permet d’avoir un meilleur aperçu du smartphone sous tous ses angles, mais également de son stylet S-Pen. Comme vous le savez probablement déjà, Samsung a décidé cette année de baser son modèle Ultra sur les anciennes séries Note, qui étaient les seuls à offrir un emplacement dédié pour le stylet.

Les rendus officiels du smartphone permettent de confirmer l’absence de module photo protubérant à l’arrière, puisque seuls les différents objectifs photo ressortent du corps de l’appareil. À l’avant, on constate également que les bordures latérales semblent très fines, mais ce n’est pas le cas des bordures inférieures et supérieures. En effet, celles-ci ont l’air plus imposantes que sur la génération précédente.

Le Galaxy S22 se dévoile lui aussi sur des images officielles

Quelques heures après les rendus officiels d’Evan Blass, nos confrères de 91mobiles ont à leur tour publié des images officielles du plus petit smartphone de la gamme. Ce dernier offre un design très similaire au Galaxy S21 de 2021, et sera identique au Galaxy S22+. On retrouvera sur la tranche droite le bouton d’alimentation et les touches de volumes, tandis que le côté gauche ne sera occupé que par trois lignes d’antennes.

À l’avant, le smartphone offrira des bordures vraiment très fines tout autour de l’écran. D’après les informations du leaker Ice Universe, le Galaxy S22 pourrait même être le smartphone avec les plus petites bordures à ce jour. À l’arrière, le smartphone sera bien protégé par du verre et non par du plastique comme c’était le cas pour le Galaxy S21 classique.

This may be the narrowest bezel/chin in 2022.

Galaxy S22 — Ice universe (@UniverseIce) December 29, 2021

Enfin, 91mobiles a pu confirmer l’arrivée d’au moins quatre coloris sur les Galaxy S22 classiques : Green, Pink Gold, Phantom Black et Phantom Black. En ce qui concerne le Galaxy S22 Ultra, au moins 4 couleurs ont également pu être confirmées : Burgundy, Green, Phantom Black et Phantom White. D’après les fuites précédentes, Samsung pourrait lancer un modèle avec 1 To de stockage, mais nous ne savons pas si celui-ci bénéficiera d’une couleur spéciale. Pour rappel, les smartphones seront dévoilés le 8 février prochain, mais Samsung aurait décidé de repousser le lancement des Galaxy S22.