Galaxy S21 FE : une fuite dévoile le smartphone sous toutes les coutures

Le Galaxy S21 FE (Fan Edition) se dévoile dans une nouvelle fuite. Alors que l'annonce n'est pas attendue avant août 2021, un informateur a publié des rendus 3D montrant le design du smartphone abordable sous tous les angles. On y découvre les coloris qui seront proposés par Samsung lors du lancement.

Ce 5 juin 2021, Evan Blass, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a publié de nouveaux rendus montrant le Galaxy S21 FE. Inspiré par l'excellent accueil réservé au Galaxy S20 FE l'an dernier, Samsung souhaite en effet enrichir la gamme des Galaxy S21 avec un quatrième téléphone dont le prix devrait rester contenu.

Ces nouvelles images, inspirées par les modélisations 3D du terminal, corroborent les précédentes fuites. Sur la face arrière, on distingue un bloc photo proéminent qui s'étend sur la tranche. Ce bloc compte trois capteurs photo. Devant, Samsung mise sur un écran troué Infinity-O cerclé de fines bordures. Samsung décline le S21 FE en 4 coloris : noir, lilas (violet), vert olive et blanc.

Un Galaxy S21 FE avec stylet pour remplacer le Galaxy Note 21 ?

D'après les informations d'Evan Blass, Samsung positionnerait le Galaxy S21 FE de manière à remplacer le Galaxy Note 21, dont la sortie a été annulée. Dans ces conditions, il se murmure que le smartphone abordable pourrait être compatible avec le stylet S-Pen, l'accessoire longtemps réservé à la gamme des Galaxy Note. Il s'agirait essentiellement d'une décision marketing visant à occuper l'espace laissé par les Note dans le calendrier de sortie de Samsung.

Du reste, le Galaxy S21 FE embarque un écran 120 Hz Full HD+ de 6,5 pouces et un SoC Snapdragon 888 couplé à 6 Go/8 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage interne. Côté photographie, Samsung opte pour une caméra pour les selfies de 32 mégapixels et un triple capteur photo composé de trois objectifs de 12 mégapixels, dont un module téléobjectif et ultralarge. Enfin, l'autonomie devrait être confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide de 25 W, la charge sans fil rapide et la charge sans fil inversée. Pour rappel, la présentation du Galaxy S21 FE devrait être organisée le 19 août 2021.