Galaxy S22 : une fuite dévoile tous les prix des semaines avant la sortie

On connaît désormais la grille tarifaire complète des Galaxy S22. Le smartphone serait ainsi commercialisé à partir de 912 € dans sa version entrée de gamme. Son prix grimperait à 1544 € pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage du modèle Ultra. Le leaker à l’origine de la fuite précise toutefois que ces prix sont amenés à changer d’ici la sortie.

Comme le veut la tradition, il est désormais temps pour le Galaxy S22 de dévoiler sa grille tarifaire. Si cette fuite, que l’on doit au leaker @_snoopytech_, arrive relativement tôt dans le calendrier, elle suit le schéma habituel des révélations, après la fiche technique et le design complet. Comme on pouvait s’y attendre, Samsung a revu ses prix à la hausse. Une augmentation qui se remarque avant tout sur l’entrée de gamme et le haut de gamme.

Ainsi, le Galaxy S22 standard débute à 912 € contre 850 € pour le Galaxy S21, tandis que le Galaxy S22 Ultra grimpe à 1544,50 €, là son homonyme chez les S21 ne va pas au-delà de 1439 €. Voici donc la grille tarifaire complète pour les Galaxy S22 :

Galaxy S22 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 912 €

912 € Galaxy S22 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 963€

963€ Galaxy S22+ (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 1119€

1119€ Galaxy S22+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1170,50€

1170,50€ Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1430€

1430€ Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1544,50€

Découvrez le prix de tous les Galaxy S22 en avance

La première chose qui saute aux yeux est l’extrême précision de ces prix. Alors que Samsung, comme les autres constructeurs, se contente généralement d’afficher des tarifs arrondis à la dizaine ou un euro inférieur, nous avons là affaire des chiffres qui vont parfois jusqu’au centime près. Une étrangeté que l’on pourrait attribuer à la conversion entre le dollar et l’euro, qu’il faut rarement prendre au pied de la lettre dans ce domaine.

Mieux vaut donc prendre ces informations avec beaucoup de prudence, car, comme le dit lui-même le leaker : « ne vous attendez pas à ce qu’ils soient très précis ». Qui plus est, il convient de noter que @_snoopytech_ ne fait aucunement mention de l’hypothétique Galaxy S22 Ultra avec 1 To de stockage. Sans compter le fait que de précédentes fuites attribuaient trois versions au smartphone, avec respectivement 8 Go, 12 Go et 16 Go de RAM. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une surprise de dernière minute.