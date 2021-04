Galaxy S21 FE : découvrez son design des mois avant l’annonce

Le Galaxy S21 FE, le prochain smartphone haut de gamme abordable de Samsung, continue de se dévoiler. Plusieurs mois avant l'annonce, des rendus sont venus lever le voile sur le design du téléphone. On y découvre un triple capteur photo logé dans un bloc rectangulaire qui ressort de la structure, comme les autres Galaxy S21.

Inspiré par l'accueil dithyrambique du Galaxy S20 FE l'an dernier, Samsung travaille actuellement sur son successeur, le Galaxy S21 FE. Sur base des différentes informations apparues sur la toile, Jermaine Smit, le graphiste de la chaîne YouTube Concept Creator, a développé des rendus 3D du smartphone en partenariat avec LetsGoDigital.

Sur la face avant, on découvre sans étonnement un écran troué dont les bords sont légèrement incurvés et courbés. Selon les fuites, Samsung mise sur une dalle tactile AMOLED de 6,4 pouces, contre 6,5 pouces pour le S20 FE. LetsGoDigital table sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy S21 FE reprend le bloc photo des Galaxy S21

Sans surprise, le S21 FE reprend aussi une grande partie des éléments distinctifs inaugurés sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. On retrouve ainsi le bloc photo qui ressort de la coque du smartphone. Pour ce bloc distinctif, Samsung opte cette fois pour du ton sur ton. Le coloris du bloc est similaire à celui du dos sur toutes les variantes.

In fine, le rendu est moins premium que sur les autres S21, où le bloc photo était mieux mis en valeur. Dans ce cas-ci, Samsung aligne le triple capteur à la vertical et déporte le flash LED en dehors de la structure.Comme l'an dernier, Samsung devrait décliner le smartphone en plusieurs coloris, dont le vert, le violet et le rose. Enfin, le média néerlandais assure que le terminal sera certifié IP68, comme le précédent modèle.

Aux dernières nouvelles, Samsung devrait annoncer le Galaxy S21 FE (Fan Edition) dès le 19 août 2021. Evidemment, il est toujours possible que le géant sud-coréen décale la présentation officielle de plusieurs jours ou semaines. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital