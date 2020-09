Précommande Samsung Galaxy S20 FE : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) tout juste officialisé par la firme coréenne est disponible à la précommande. Décliné en deux versions : une 4G avec un SoC Exynos 990 et une version 5G embarquant le Soc Qualcomm Snapdragon 865. On fait le point sur les offres qui permettent de précommander le Samsung Galaxy S20 FE au prix le moins cher.

💰Où précommander le Samsung Galaxy FE au meilleur prix sur internet ?

Pour l'heure, il est possible de précommander le nouveau Samsung Galaxy S20 FE auprès de quelques enseignes en ligne, pour une disponibilité le 2 octobre 2020. Le smartphone est proposé dans deux variantes : une version 4G équipée du Soc Exynos 990 de Samsung, et une version 5G embarquant le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Les deux variantes se déclinent dans les configurations suivante : 6 Go / 8 Go de RAM et 128 / 256 Go de mémoire interne.

Galaxy S20 FE 4G / 6 Go RAM + 128 Go (Exynos 990) : 659 euros

Galaxy S20 FE 4G / 8 Go RAM + 256 Go (Exynos 990) : 729 euros

Galaxy S20 FE 5G / 6 Go RAM + 128 Go (Snapdragon 865) : 759 euros

Galaxy S20 FE 5G / 8 Go RAM + 256 Go (Snapdragon 865) : 829 euros

🎁Offre de précommande Galaxy S20 FE : Galaxy Fit2 offerte !

Jusqu'au 1er octobre 2020, pour toute précommande effectuée, le nouveau bracelet connecté Galaxy Fit 2 (valeur 59 €) assurant une autonomie de 21 jours qui vous est offert. Pour en profiter, suivez les instructions présentes dans les conditions de l'offre. Notez par ailleurs qu'il est également possible de réduire la facture en bénéficiant d'une offre de reprise de la part de Samsung. En ramenant votre ancien S9+, par exemple, le prix du S20 FE passe à 549 euros au lieu de 659 euros.

🔎Quelle fiche technique pour le Samsung Galaxy S20 FE ?

Le Samsung Galaxy S20 FE reprend les mêmes caractéristiques que celles des S20 et S20+. On a donc le même capteur d'empreinte ultrasonique en façade, la même charge rapide 25 W (filaire) ou 15 W (sans fil) et de la même batterie de 4 500 mAh que celle du S20+ (le S20 classique étant cantonné à une batterie de 4000 mAh).

La certification IP68 lui permettant d'être étanche à la poussière et lui assurant une protection contre l'immersion à plus de 1 mètre de profondeur pendant 1h. Coté coloris, le S20 FE est décliné dans 6 variantes : Cloud Navy (bleu marine)

Cloud Mint (vert clair), Cloud Lavender (lavande / violet clair), Cloud Red (rouge), Cloud White (blanc), Cloud Orange (orange clair / pèche).

Concernant l'ensemble photo, le Galaxy S20 FE embarque à l'avant un discret capteur selfie en poinçon de 32 MP. On retrouve à l'arrière un triple capteur photo, composé d'un capteur grand-angle de 12 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et enfin d'un téléobjectif de 8MP doté d'un zoom optique 3x. Si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à lire notre prise en main du Samsung Galaxy S20 FE.

🆚Quelles différences entre la version 4G et la version 5G ?

La principale différence entre le Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G réside principalement au niveau du SoC. La variante 4G est équipée du processeur Exynos 990 de Samsung, alors que la variante 5G embarque le dernier né de Qualcomm, le Snapdragon 865. Le prix est également logiquement différent : la version 4G est proposée au prix de départ de 659 € quand la variante 5G démarre à partir de 759 € soit un écart de 100 € entre les deux.