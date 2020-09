Galaxy S20 Fan Edition officiel : un S20 “light” avec Snapdragon 865 en option dès 659 euros

Samsung vient de dévoiler les nouveaux Galaxy S20 Fan Edition (ou FE pour les intimes). Le smartphone disponible en versions 4G et 5G permet enfin d'avoir un Snapdragon 865 en lieu et place de l'Exynos 990 réputé moins performant.

Cela fait longtemps que Samsung propose des déclinaisons “Fan Edition” de ses flagship. Il s'agit en général de proposer la même formule générale que le modèle courant, tout en faisant quelques compromis pour aboutir à des tarifs un peu plus doux. Le Galaxy S20 FE ne fait pas exception. Leur fiche technique ressemble à un S20 Lite. Avec deux grandes variantes.

Galaxy S20 FE : le choix entre Exynos 990 et Snapdragon 865 est une excellente surprise !

Il y a en effet un Samsung Galaxy S20 FE 4G et aussi un modèle 5G. Les deux smartphones proposent un écran Super AMOLED de 6.5″ plat, contrairement aux autres modèles de la gamme qui ont tous un écran incurvé. Cet écran de définition Full HD+ et au format 20:9 propose un taux de rafraîchissement 120 Hz comme les modèles les plus chers. Il intègre un lecteur d'empreintes ultrasonique “pour un déverrouillage rapide et sécurisé, même avec les doigts humides, par exemple”.

Notez néanmoins que cette fonctionnalité n'est pas adaptative sur ces produits et qu'il faut donc changer manuellement le taux de rafraîchissement en fonction des cas. Il propose un triple capteur photo (12 + 8 + 12 Mp) à l'arrière capable de capter des vidéos en 4K et un capteur selfie 32 Mpx. Samsung explique : “le Galaxy S20 FE ravira les amateurs de photo et de vidéo avec des performances héritées de celles des Galaxy S20. Il embarque un capteur principal de 12MP, un module ultra grand angle de 12MP, ansi qu’un capteur de 8MP doté d’un téléobjectif avec un zoom optique jusqu’à x3 sans perte de netteté, et jusqu’à x30 grâce à la technologie Space Zoom. Les adeptes de réseaux sociaux et de selfies ne sont pas en reste, puisque le module frontal et son capteur de 32MP permettent de réaliser des portraits détaillés sublimés par l’ajout d’un flou d’arrière-plan”.

Mais il y a aussi une vraie bonne surprise, surtout si vous optez pour le modèle 5G. Le modèle 4G le moins cher tourne en effet sur un Exynos 990 – la même puce que les autre S20 disponibles en Europe et les Note 20. Samsung vend d'habitude toujours ses flagship en Europe sous Exynos, le SoC de la firme. Les modèles disponibles aux Etats-Unis et dans certains marché sont, eux, tous construits autour de la puce Snapdragon la plus récente. Une fois n'est pas coutume, tous les S20 FE 5G sont vendus avec une puce Snapdragon 865.

Depuis de nombreuses années, les utilisateurs dénoncent en effet des écarts de performances significatifs entre les variantes américaines sous Snapdragon et européennes sous Exynos. Vous avez désormais le choix. On aurait même envie de dire ‘Enfin” – en espérant que l'option Snapdragon se retrouve sur de futurs modèles. Samsung reconnaît d'ailleurs avoir choisi le Snapdragon 865 sur le S20 FE 5G “pour faire tourner les programmes et applications et assurer un fonctionnement parfaitement fluide du smartphone”.

En outre les deux versions sont dotés d'une batterie 4500 mAh, de la charge ultra-rapide 25W, charge sans fil 15W et partage d'énergie pour les Galaxy Buds ou Watch 3. Les smartphones sont disponibles en 128 Go et 256 Go et embarquent 6 ou 8 Go de RAM. Le Galaxy S20 FE se décline en six coloris : Cloud Navy, Cloud Mint, Cloud Orange, Cloud Red, Cloud Lavender et Cloud White. Le prix des différentes variantes est le suivant :

4G (Exynos 990) / 6 + 128 Go : 659 euros

4G (Exynos 990) / 8 + 256 Go : 729 euros

5G (Snapdragon 865) / 6 + 128 Go : 759 euros

5G (Snapdragon 865) / 8 + 256 Go : 829 euros

Que pensez-vous du Galaxy S20 FE ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !