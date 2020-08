Précommande Samsung Galaxy Note 20 : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy Note 20, nouveau smartphone haut de gamme du constructeur coréen est d’ores et déjà disponible à la précommande auprès de la majorité des enseignes françaises. Avec un prix de départ de 959 €, il fait parti des smartphones premium les plus puissants du marché. On fait le point sur les offres qui permettent de l’acheter au meilleur prix.

💰Où précommander le Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sur internet ?

Le Samsung Galaxy Note 20 est disponible en précommande avec une date de disponibilité annoncée pour le 20 août 2020 auprès des enseignes telles que Amazon, Boulanger, Darty, Fnac, Rue du Commerce. Il se décline en 4 variantes et à des tarifs différents selon les modèles :

Galaxy Note 20 4G 256 Go de stockage : 959 euros

Galaxy Note 20 5G 256 Go de stockage : 1059 euros

Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 Go de stockage: 1309 euros

Galaxy Note 20 Ultra 5G 512 Go de stockage : 1409 euros

🎁Un pack offert pour la précommande du Galaxy Note 20

L’ensemble des enseignes proposent une opération spéciale qui vous permet d’avoir un des produit suivant offert en fonction de la version du Galaxy Note 20 que vous précommander. L’offre est valable du 5 au 20 août 2020. Plus d’informations dans les conditions générales de l’offre.

Pour l’achat d’un Galaxy Note 20 Iltra 5G : une paire de Galaxy Buds Live bronce OU un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + manette MOGA XP5-X+ chargeur sans fil)

: une paire de Galaxy Buds Live bronce OU un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + manette MOGA XP5-X+ chargeur sans fil) Pour l’achat d’un Galaxy Note 20 : une paire de Galaxy Buds+ blanc OU un pack Xbox Game Pass (3 mois offerts + manette MOGA XP5-X+ chargeur sans fil)

🆚Quelles différences entre le Galaxy Note 20 et Galaxy Note 10 ?

L’écran du Samsung Galaxy Note 20 et un peu plus imposant que celui que l’on retrouve sur le Galaxy Note 10. En effet, le nouveau smartphone du constructeur coréen bénéficie d’un diagonale de 6,7″, contre 6,3″ pour le Note 10. La définition reste inchangée puisqu’on est sur du Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un ration 20:9 contre 1080 x 2280 pixels et un ratio 19:9 pour le Galaxy Note 10.

Coté design, les deux appareils sont assez similaire, notamment de face. Le poinçon abritant la caméra frontale dans l’axe de la partie supérieure de l’écran est présent dans les deux cas. Le Galaxy Note 20 adopte des bords plus arrondis que ceux que l’on retrouve sur le Note 10. La mémoire de stockage interne du Note 20 fait la par belle à l’UFS 3.1, alors que le Note 10 embarque une mémoire UFS 3.0.

La capacité de la batterie du Note 20 a également été revue à la hausse avec 4300 mAh, contre une capacité de 3500 mAh pour son prédécesseur. Le Note 20 supporte une recharge de 45W en filaire (comme les Galaxy Note 10+ et Galaxy S20 Ultra), contre 25W pour le Note 10. Pour une analyse plus poussée, nous vous invitons à lire notre comparatif entre le Galaxy Note 20 et Galaxy Note 10.