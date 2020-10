Xiaomi Mi 10T, 10T Pro 5G pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Les nouveaux Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro sont disponibles à la vente. Proposés respectivement au prix de 499 € et 599 €, il est possible de les acheter auprès des boutiques en ligne telles qu'Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, Fnac… On fait le point sur les meilleures offres pour acheter au meilleur prix les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro.

💰Où acheter le Xiaomi Mi 10T au meilleur prix ?

Le Xiaomi Mi 10T est disponible depuis le 26 octobre 2020. Le nouveau flagship du constructeur chinois est proposé au prix de 499 €. On le trouve auprès de l'ensemble des enseignes telles qu'Amazon, Boulanger, Darty, Cdiscount.

💰Où acheter le Xiaomi Mi 10T Pro au meilleur prix ?

Le Xiaomi Mi 10T Pro, modèle plus haut de gamme que la version standard est également disponible au prix de 599 €. Le smartphone se targue de proposer une fiche technique musclée avec l'un des meilleurs rapport qualité-prix du marché. C'est du coté d'Amazon que le Xiaomi Mi 10T Pro est au meilleur prix : 586,18 €.

💰Chez quel opérateur mobile acheter les Xiaomi Mi 10T et 10T Pro ?

Les opérateurs mobiles français tels que Bouygues Telecom, Orange, Red by SFR, SFR, Sosh, proposent également les Xiaomi Mi 10T et 10T Pro au même tarif que les enseignes ci-dessus.

🎁Le bracelet Mi Band 5 est remboursé pour l'achat d'un Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro

Jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, pour l'achat simultané d'un Xiaomi Mi 10T / 10T Pro et d'un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5, vous pouvez bénéficier jusqu'à 49,99 € remboursés. Pour en profiter, vous devez suivre les instructions présentes dans les conditions de l'offre.

🆚Quelles différences entre le Mi 10T et Mi 10T Pro ?

Très peu de différences entre le Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro. Coté mémoire RAM et mémoire interne, le premier est disponible avec 128 Go et 6 Go / 8 Go. Le second offre deux configurations également : 128 Go / 256 Go et 8 Go de RAM.

La partie photo est à l'avantage du Mi 10T Pro avec l'intégration d'un module 108MP Samsung HMX de 1 /1.33″ contre un capteur 64MP Sony IMX682, 1/1,7″. Différence aussi au niveau du zoom numérique : jusqu'à 30x pour le Mi 10T Pro contre 10x pour le Mi 10T. Le Mi 10T Pro permet de filmer au ralenti à une fréquence de 120 ips alors que le Mi 10T permet de filmer au ralenti à une fréquence de 240/960 ips.

Pour le reste, les smartphones sont quasi identiques, même dimensions, 165,1 x 76,4 x 9,33 mm avec un écart de 2 grammes seulement 218 grammes pour le Mi 10T Pro et 216 grammes pour le Mi 10T. Voici un tableau récapitulatif des fiches techniques des deux smartphones.