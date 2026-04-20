Les données de 19 millions de Français dérobées suite au piratage de l’ANTS

Un piratage massif de l'ANTS, Agence Nationale des Titres Sécurisés, fait craindre pour les informations personnelles de 19 millions de Français. La faille exploitée par les cybercriminels est “vraiment stupide“.

Vous avez peut-être reçu un mail de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés qui délivre permis de conduire, passeports, cartes d'identité et autres documents officiels. Il indique que l'organisme a découvert un accès non autorisé à sa base de données. Se voulant rassurant, le message stipule que “vous n'avez ainsi aucune démarche à accomplir“. Nous serions donc dans une situation similaire au piratage de la Direction Générale des Finances publiques avec ses 1,2 millions d'IBAN dérobés : méfiez-vous d'éventuelles tentatives de phishing, mais c'est tout.

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Sauf que la réalité serait plus inquiétante. Repéré sur un forum du Dark Web, un pirate répondant au pseudonyme de breach3d met en vente les données dérobées à l'ANTS, soit celles de 18 à 19 millions de Français. Selon lui, il n'a pas fallu chercher bien longtemps avant de trouver une faille exploitable. Il qualifie même celle dont il s'est servi de “vraiment stupide“. Pour une agence détenant autant d'informations sensibles, c'est embêtant.

L'ANTS piratée, les données de 19 millions de Français en vente sur le Dark Web

Il s'avère que l'API du portail moncompte.ants.gouv.fr ne procédait à aucune vérification lors de la consultation des données d'un citoyen. Le cybercriminel a donc simplement changé l’identifiant associé à une requête pour, au final, voir les fiches de tout le monde. De quoi permettre l'élaboration de mails et SMS de phishing extrêmement réalistes. Voici les données volées :

Nom, prénom(s), nom d’usage

Adresse email

Numéros de téléphone

Date, lieu et département de naissance, lieu de naissance, département

Adresse postale complète

Profession

Identifiant interne à l'ANTS

Avec tout ça, l'usurpation d'identité menant à la fraude administrative ou pire est largement facilitée. Au moment de publier cet article, la base de données mis en vente n'a pas été entièrement vérifiée. Il reste donc une chance que le volume des personnes concernées ne soit pas aussi important qu'annoncé.

Source : FrenchBreaches