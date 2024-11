Samsung remplace gratuitement votre écran si votre Galaxy souffre de ce problème

Cela fait plusieurs mois maintenant que des utilisateurs de smartphones Samsung constatent l'apparition soudaine d'une ligne verte verticale sur l'écran de leurs appareils. Face à ce problème récurrent, la marque coréenne a décidé d'étendre son programme de remplacement d'écran gratuit.

Tout a commencé en avril dernier, lorsqu'une mise à jour logicielle de Samsung a entraîné l'apparition de cette ligne verte persistante sur certains modèles de la gamme Galaxy. Le constructeur avait alors proposé un remplacement d'écran gratuit, mais pour une durée limitée.

Devant l'ampleur du problème, qui semble toucher de nombreux autres modèles de la marque, Samsung a finalement décidé de prolonger cette opération exceptionnelle. Les propriétaires de Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE et S22 Ultra pourront ainsi bénéficier d'un écran de remplacement gratuit jusqu'au 31 décembre 2024.

Lire également – Vous voulez faire réparer le Huawei Mate XT Ultimate ? Prenez rendez-vous à la banque avant

Êtes-vous éligibles à ce changement d’écran gratuit ?

Seule condition pour être éligible : l'appareil ne doit présenter aucun dommage physique ou dû à un contact avec un liquide. Le justificatif d'achat original sera aussi requis pour valider la demande de prise en charge.

Samsung n'est pas la seule entreprise à faire face à ce problème d'affichage. OnePlus a par ailleurs mis en place un programme similaire pour ses modèles OnePlus 8 et 9, offrant même une garantie à vie sur l'écran.

Malheureusement, ces initiatives restent pour le moment limitées à l'Inde. Les utilisateurs européens ou nord-américains devront sans doute insister auprès du service après-vente pour espérer bénéficier du remplacement gratuit de leur écran.

Bien que les causes exactes de cette défaillance ne soient pas encore clairement établies, il semble que les mises à jour logicielles de Samsung jouent un rôle dans l'apparition de ces lignes vertes. Une raison de plus pour le géant sud-coréen de réagir promptement et de prendre en charge les frais de réparation de ses clients. Heureusement, les modèles les plus récents ne semblent pas vraiment avoir été touchés par ces problèmes, Samsung ayant probablement corrigé le tir depuis en optant pour différentes dalles, et surtout en s’assurant que les mises à jour déployées ne recréent pas le même phénomène.