Bon plan Galaxy Book5 360 : vite, cet excellent PC portable Samsung est 700 € moins cher chez Pixmania

Samsung propose de très bons ultrabooks mais ils les sortent généralement à des prix assez exorbitants, aux alentours de 2000 euros. Heureusement, il est possible de s’en procurer en ce moment pour beaucoup moins cher sur le site de Pixmania. Ainsi, le Galaxy Book5 360 voit son prix chuter de 700 euros !

Samsung est une marque particulièrement reconnue pour ses smartphones, ses écouteurs, ses smartwatchs et ses tablettes. Mais la marque coréenne propose également à la vente des PC portables d’excellente qualité et pourtant méconnus du grand public.

La raison ? Des prix souvent très élevés mais justifiés pour ces modèles haut de gamme qui se veulent être les concurrents des MacBook Pro sous Windows.

Sur Pixmania en ce moment, vous pouvez trouver des PC portables Samsung à prix sacrifié. C’est le cas du Galaxy Book5 360 qui est normalement en vente sur le site pour 1949 euros et qui a vu son prix baisser à seulement 1299 euros. Et si vous ajoutez en plus le code promo ORDI50 dans votre panier, le tarif baisse de 50 euros supplémentaires pour passer à 1249 euros, soit une baisse de prix colossale de 700 euros. Et comme la livraison est offerte, vous n’avez aucun frais à ajouter.

Mais attention, ce code n'est valable que jusqu'au 22 septembre 2025. Ne tardez donc pas pour en profiter. Enfin, Pixmania vous donne la possibilité de payer en plusieurs fois avec des mensualités qui peuvent s'étendre sur 48 mois.

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Book5 360 ?

Le Galaxy Book5 360 est certainement l’un des meilleurs ultrabooks du marché. Il offre des finitions haut de gamme, un écran OLED tactile et d’excellentes performances. C’est donc un modèle polyvalent qui séduira un grand nombre d’utilisateurs, y compris les créatifs.

Sous le capot, on retrouve la puce 8 cœurs Intel Core Ultra 7 256V cadencée jusqu’à 4.8 GHz. Elle est épaulée par 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. La puce nouvelle génération a été conçue pour gérer au mieux les nouvelles fonctionnalités de l’IA et ainsi être parfaitement adaptée aux nouveaux usages. L’écran est une dalle OLED Full HD tactile de 15,6 pouces qui offre des images contrastées et colorées pour un rendu précis et éclatant.

En plus de ses performances, le Galaxy Book5 360 offre une autonomie record allant jusqu’à 31 heures d’utilisation. C’est donc un modèle parfait à utiliser en déplacement quand on n’est pas certain d’avoir accès à des prises pour recharger. Côté connectique, on profite d’une prise HDMI, de 2 ports USB-C Thunderbolt 4, d’un port USB-A Gen 3.2, d’une prise jack combo micro et casque et d’un lecteur de carte MicroSD. Et pour la connectivité, on profite des vitesses de transfert du Wifi 7 qui s’avère être jusqu’à 4,8x plus rapide que le Wifi 6.