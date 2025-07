MacBook Air M1 à moins de 500 € : vite, l’ultraportable Apple passe à prix canon !

Si vous cherchez un ordinateur portable puissant, léger, fin et pas cher, le MacBook Air M1 est certainement le meilleur choix actuel. Grâce à sa puce M1 révolutionnaire, c’est toujours aujourd’hui un excellent modèle et vous pouvez l’acheter en ce moment pour moins de 500 euros sur le site de CertiDeal. Ne passez pas à côté de cette offre !

Que ce soit pour étudier, travailler ou regarder une série, le MacBook Air M1 est l’ultrabook à avoir toujours dans son sac. Sorti en 2020, il est pourtant toujours aussi pertinent en 2020 grâce à sa puce M1 très puissante qui fait toujours des merveilles.

Mais ce n’est pas le seul atout de ce modèle. Comme tous les MacBook, il offre des finitions haut de gamme, des composants de qualité premium et une ergonomie très agréable grâce à MacOS.

Mais le principal point fort de ce modèle en 2025 est son prix. En effet, vous pouvez vous l’offrir en reconditionné pour moins de 500 euros sur le site de Certideal, le spécialiste français des produits Apple reconditionnés.

En effet, le MacBook Air M1 13 pouces avec 256 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM est affiché pour seulement 509,99 €. Et en utilisant le code promo SOLDES20 dans votre panier, le prix baisse encore de 20 euros et passe à 489,99 €. Quand on sait que son prix neuf était de 1199 €, c’est une chute de prix impressionnante.

Certideal : les produits Apple reconditionnés 100% en France avec une garantie deux ans

Fondée en France en 2015, Certideal est l’entreprise française de référence en matière de reconditionnement de MacBook et de produits Apple en général. Chaque appareil est contrôlé avec une série de tests composée de 32 points de contrôle et réparé par des experts en France pour vous fournir un appareil garanti en parfait état de fonctionnement. Votre MacBook bénéficie ainsi de 2 ans de garantie.

Chaque modèle est proposé avec différents niveaux de qualité. Le MacBook Air M1 est disponible à 489,99 € en état correct, 539,99 € en très bon état et 569,99 € en parfait état. Ce sont des versions françaises avec clavier AZERTY. Ils sont fournis avec le chargeur Mac et une batterie en excellent état pour assurer la meilleure autonomie possible.

Pourquoi choisir un MacBook Air M1 13 pouces en 2025 ?

Toujours aussi performant malgré les années, le MacBook Air M1 reste un excellent choix pour qui cherche un ultraportable fiable, élégant et performant. Son écran profite d’une magnifique dalle Retina 13,3 pouces qui affiche des couleurs riches et naturelles grâce à la technologie True Tone et une définition de 2560 x 1600 pixels. Que ce soit pour la bureautique, le divertissement ou le travail créatif, cet écran est un excellent atout.

Comme son nom l’indique, le MacBook Air M1 tourne avec la puce M1, le premier processeur d’ordinateur Apple conçu en interne. Elle combine un CPU 8 cœurs, un GPU 7 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs pour des performances solides, tout en restant économe en énergie. L’ensemble est complété par 8 Go de mémoire vive et un SSD de 256 Go pour une réactivité sans faille.

Et avec jusqu’à 18 heures d’autonomie, ce MacBook Air vous suivra toute la journée quand vous êtes en déplacement. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du MacBook Air M1.