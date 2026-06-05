One UI 9 : Samsung commence à tester sa prochaine grosse mise à jour sur les Galaxy S25

Il se murmure que les tests en interne de One UI 9 ont commencé sur le Galaxy S25. Autrement dit, le smartphone ne devrait plus tarder à recevoir une première bêta publique, juste après les Galaxy S26.

Alors que One 8.5 finit tranquillement son déploiement sur les derniers smartphones compatibles ne l'ayant pas encore reçu, tous les yeux sont désormais tournés vers son successeur. Il y a quelques semaines, Samsung annonçait le lancement de la bêta publique sur ses derniers flagship, à savoir les Galaxy S26, annonçant au passage que les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra  et Galaxy Z Flip 8 pourront également en profiter à leur sortie le mois prochain.

On se doutait alors que les Galaxy S25 ne devaient pas tarder à leur emboîter le pas. Toutefois, mieux valait se montrer un peu patient : Samsung a pour habitude de passer plusieurs mois à tester sa dernière surcouche sur son flagship le plus récent avant de le déployer sur les générations plus anciennes. Mais il semblerait qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour cette fois. En effet, le constructeur aurait débuté les premiers tests de ONe UI 9 sur les Galaxy S25 en interne.

Sur le même sujet — One UI 9 révèle ses premiers secrets, voici les nouveautés qui arrivent sur votre smartphone Samsung avec la mise à jour

Bientôt une première bêta de One UI 9 sur les Galaxy S25 ?

L'information nous vient tout droit de l'insider Tarun Vats, toujours très bien informé en ce qui concerne les mises à jour de One UI. Celui-ci affirme en effet avoir repéré une build circulant actuellement auprès des employés de la firme. Il précise par ailleurs que celle-ci est apparue plus tôt que prévu. L'année dernière, One UI 8 a été rendu disponible le 19 juin pour les Galaxy S24. Autrement dit, la première bêta publique ne devrait plus tarder.

Quant à savoir quand est-ce que celle sera déployée, il est encore difficile de faire des prédictions. Il s'est passé plusieurs semaines entre les premiers tests internes de One UI 9 et son lancement en bêta publique pour les utilisateurs de Galaxy S26. Nous aurons peut-être droit à une annonce lors de la prochaine conférence Unpacked, le 22 juillet prochain, puisque les Galaxy Z qui y seront présentés y auront directement accès.


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