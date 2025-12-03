Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra : ce code promo cumulable casse encore plus les prix !

Dans le secteur des montres connectées Android, Samsung domine la concurrence avec une gamme complète de trois modèles : la Galaxy Watch 8, la Watch 8 Classic et la Watch Ultra 2025. Vous trouver ainsi la smartwatch qui convient le mieux à votre budget. Et grâce à ce code promo cumulable avec les offres en cours, vous pouvez profiter de prix exceptionnels dès 279 € pour vous équiper à prix réduit. On vous explique tout !

ACHETER LES GALAXY WATCH 8, WATCH 8 CLASSIC ET WATCH ULTRA (2025)

Sorties l’été dernier, la Galaxy Watch 8, la Watch 8 Classic et la Watch Ultra 2025 sont normalement disponibles à partir de 380 €, 530 € et 700 €. Mais vous pouvez profiter des promotions du moment pour vous les procurer à prix réduit.

Jusqu’au 19 décembre, vous pouvez profiter du code promo WATCH8GO pour obtenir une réduction de 15% sur toutes les versions de montres connectées de Samsung. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ce code est cumulable avec les promotions déjà existantes. C’est donc un excellent moyen de faire baisser le prix de votre smartwatch.

Grâce au code promo WATCH8GO, vous pouvez vous offrir :

Quelles sont les nouveautés des Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic et Watch Ultra 3 ?

Les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic offrent toutes les deux un design plus moderne avec un boîtier aux angles biseautés. Pour autant, la marque coréenne garde le parti pris d’un écran rond qui offre une apparence proche des montres classiques.

Un nouveau bouton très pratique fait son apparition : le bouton d’action. Celui-ci vous permet d’un seul clic de lancer l’app de votre choix ou une fonctionnalité précise. La Watch 8 Classic garde sa couronne rotative qui complète une ergonomie très bien pensée tout en apportant un look plus premium. Sous le capot, on trouve la puissante puce 5 cœurs Exynos W1000 qui rend ces modèles à la fois très réactifs et fluides.

L'Apple Watch Ultra 3 offre elle une connexion par satellite intégrée et un écran OLED plus grand et plus lumineux. La montre est conçue pour résister aux éléments avec son boîtier en titane et son écran en verre saphir. Elle est étanche jusqu’à 40 mètres de profondeur et certifiée IP6X. L’autonomie atteint jusqu’à 42 heures en mode d'utilisation classique et 72 heures en mode basse consommation.