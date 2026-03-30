Android Auto : fini la musique qui se lance toute seule, Google prépare une meilleure solution pour désactiver la lecture automatique

Si pour certains conducteurs la musique au volant est quelque chose de crucial, d’autres s’en passent bien volontiers. Alors évidemment, la fonction de lecture automatique d’Android Auto est loin d’être leur alliée et ils l’interrompent systématiquement manuellement. C’est pourquoi Google prépare une solution alternative plus simple pour la désactiver.

Il existe deux catégories de comportement face à la musique chez les conducteurs. Certains sont mélomanes dans l’âme et ne peuvent s’en passer. Google, qui en a conscience, a même réalisé une refonte du lecteur multimédia d’Android Auto afin d’offrir aux automobilistes amateurs de musique une interface cohérente et unifiée.

Mais il y a également les autres, ceux qui mettent inlassablement sur pause la lecture automatique de la musique lorsque leur smartphone se connecte à Android Auto. Alors il existe bien un réglage permettant de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres, mais soit les conducteurs l’ignorent, soit ils n’y pensent pas ou ne prennent pas le temps de le faire. Pour réduire ces frictions et ainsi faciliter la vie de cette catégorie d’utilisateurs d’Android Auto, Google préparerait une solution alternative.

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Android Auto prépare une solution plus facile pour désactiver la lecture automatique

Ce sont nos confrères d’Android Authority qui ont repéré cette nouveauté dans le code d’une version récente de l'application (16.6.161344). En y farfouillant, ils sont parvenus à activer une notification inédite. Sa vocation ? Vous permettre de désactiver la fonction de lecture automatique de la musique si le système détecte que vous passez votre temps à l’interrompre – et donc qu’elle ne vous convient pas.

Toutefois, avant que l’envoi de cette alerte ne soit déclenché, plusieurs conditions sont à remplir. La première : interrompre la lecture automatique de la musique à trois reprises. La seconde est que cette mise en pause intervienne dans les dix secondes suivant le lancement de la chanson – au-delà, la pause n’est pas comptabilisée comme une interruption spécifique de la lecture automatique.

Google n’ayant pas communiqué à propos de cette nouvelle fonctionnalité, on ignore quand elle sera déployée – si elle l’est un jour –, ni si elle le sera sous cette forme. Quoi qu’il en soit, il s’agirait là d’un ajout bienvenu.