À seulement 226 €, le Poco X7 Pro 5G affiche un rapport qualité-prix difficile à battre

Le Poco X7 Pro est actuellement affiché à 256 € sur AliExpress. En appliquant un code promo exclusif, son prix descend à 226 € au lieu de 319 €, soit 93 € d'économie sur un smartphone dont les qualités valent bien plus.

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Lancé l’année dernière le Poco X7 Pro est encore l’un des smartphones les plus populaires du constructeur en 2026. AliExpress l’affiche régulièrement en promotion, comme c’est le cas en ce moment à l’occasion de sa campagne dénommée Economies ensoleillées.

Alors qu’il est sorti à 319 €, vous pouvez l’avoir actuellement à 226 € grâce à des réductions cumulables. D’abord, le smartphone est affiché à 256 €, mais il est possible de faire chuter le prix de 30 € supplémentaire avec le code promo PHDFR30, soit une réduction totale de 93 € (-28%).

Le smartphone est livré gratuitement depuis la France dans un délai entre deux jours et une semaine. Le paiement en quatre fois sans frais est disponible via PayPal.

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Une puce performante, dans un châssis certifié IP68

Le Poco X7 Pro embarque un processeur Dimensity 8400 Ultra gravé en 4 nm et dont les performances brutes sont proches du Dimensity 9300+ que l'on retrouve dans des modèles puissants comme le Xiaomi 14T Pro. La puce est épaulée par 8 Go mémoire vive et 256 Go de stockage interne dans la version en promotion sur AliExpress.

L'écran AMOLED de 6,67 pouces affiche une définition de 1 220 × 2 712 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle est également compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec une luminosité maximale de 3 200 nits

La photo s’appuie sur un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP, associé à un ultra grand-angle de 8 MP.

La batterie quant à elle est d’une capacité de 6 000 mAh et supporte la charge rapide à 90 W. Le smartphone fait le plein en 48 minutes d’après nos propres tests.Le Poco X7 Pro est certifié IP68, dispose d'un émetteur infrarouge, parfait pour s’en servir comme télécommande universelle. Le NFC est également disponible.