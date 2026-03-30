Sur fond de crise internationale, il faut s’attendre à une forte hausse des prix de l’électricité dans les prochains mois, les prochaines années. Autant dire qu’il est largement temps d’optimiser sa consommation d’énergie : c’est précisément là qu’intervient la nouvelle batterie Zendure SolarFlow 2400 AC+.

test réalisé par Emmanuel Armanet

Pour réduire sa consommation d’électricité, s’il faut commencer par soigner l’isolation de sa maison, installer des moyens de chauffage plus modernes, comme une pompe à chaleur et changer quelques habitudes de consommation, il arrive forcément un moment où vous vous heurterez à un plafond de verre. Un plafond qui nécessite des investissements supplémentaires pour être franchi.

Par exemple, en installant sur votre toit ou plus simplement au sol via des kits plug’n play des panneaux solaires. C’est une excellente solution, surtout avec des prix moyens qui ont été plutôt baissiers ces derniers mois.

Mais se pose alors une question majeure. Par essence, les panneaux solaires produisent uniquement en journée avec des pics logiques lorsque le soleil est à son zénith. Vous ne serez pas forcément à la maison pour exploiter tous les kilowatts produits et, même si vous êtes présents, en fonction de votre installation, il sera difficile de tout absorber, même en lançant votre machine à laver et votre lave-vaisselle. Le surplus est alors renvoyé quasiment gratuitement sur le réseau Enedis (le tarif actuel est de 0,04 € le kWh).

La solution est donc de pouvoir stocker la surproduction pour pouvoir l’utiliser lorsque vous en avez vraiment besoin, et notamment la nuit. C’est précisément la raison d’être de la nouvelle solution Zendure SolarFlow 2400 AC+.

Disponibilité

La nouvelle Zendure SolarFlow 2400 AC+ est disponible sur le site de la marque, mais aussi chez ses distributeurs habituels, avec des offres promotionnelles de lancement. Le prix officiel est ainsi de 1159 €, mais elle est actuellement proposée à 959 €.

Cette solution est évolutive, puisqu’elle permet très facilement de doubler, tripler et même plus encore sa capacité de base avec des batteries supplémentaires AB3000L qui viennent tout simplement se poser sous elle. La Zendure SolarFlow 2400 AC+ peut ainsi avec ce Lego géant accueillir 5 AB3000L. Chaque batterie d’une capacité de 2880 Wh est actuellement proposée au prix de 719 € contre 839 € normalement.

Le principe

L’idée est d’avoir un dispositif directement fonctionnel qui vient se brancher simplement sur une prise secteur. Celle-ci sera utilisée pour recharger la batterie grâce au surplus solaire (ou éventuellement à votre fournisseur d’énergie), mais également pour réinjecter de l’électricité stockée au moment opportun. Un petit point sécurité et législation au passage s’impose.

En France, sur une prise domestique classique, il est possible de renvoyer 900 W. La Zendure SolarFlow 2400 AC+ a la capacité de faire beaucoup mieux, 2400 W en l’occurrence, mais, pour cela, il faut une prise renforcée comme celle parfois utilisée pour recharger une voiture électrique. On les appelle souvent prises Green’up et leur installation doit être faite par un professionnel certifié qui lui adjoindra un dispositif de protection dédié. Pour débloquer la puissance, il faudra ensuite depuis l’application, faire une déclaration sur l’honneur témoignant de l’installation dans les règles de l’art.

La marque qualifie ce produit de produit Retrofit. En effet, il vient s’installer directement dans une maison déjà équipée de panneaux solaires, une upgrade facile et quasi universelle contrairement à certaines batteries plus onéreuses et plus encombrantes qui nécessitent l’intervention d’un électricien. De plus, certains constructeurs peuvent bloquer la compatibilité de leurs onduleurs (le boîtier qui récupère l’électricité produite par les panneaux solaires pour la transformer en courant alternatif pour la réinjecter dans le circuit domestique) pour qu’ils ne fonctionnent qu’avec leurs propres batteries. C’est, par exemple, le cas de Huawei.

L’idée semble assez simple, donc de prime abord. Capturer le surplus de production solaire pour venir ensuite le renvoyer sur votre réseau domestique directement via une prise de courant classique. Mais pour cela, l’intelligence de la batterie doit être capable d’accéder à la consommation électrique de la maison. Il faut donc, pour une utilisation optimale, installer un équipement supplémentaire. Le plus classique est un compteur intelligent connecté qui est capable de mesurer en temps réel ce que vous consommez en électricité et votre éventuelle surproduction. La Zendure SolarFlow 2400 AC+ est bien entendu compatible avec le produit de la marque, le Zendure 3CT, mais également avec un grand classique des compteurs intelligents, le Shelly 3em Pro.

Ce genre d’accessoire qui coûte autour de 100 € s’installe dans votre tableau électrique et utilise des tores, des pinces qui viennent autour d’un câble pour mesurer son activité. Ce n’est pas sorcier, mais convenons que cela peut effrayer d’avoir à toucher à son installation électrique, même si, bien entendu, la précaution de base, couper le courant, a été appliquée. N’hésitez donc pas à faire intervenir un professionnel qui devrait en avoir pour une heure.

Présentation

La Zendure SolarFlow 2400 AC+ prend la forme d’un bloc assez lourd, 26 kg tout de même, mais qui demeure compact, plus en tout cas que les précédentes générations. Contrairement à la Zendure SolarFlow 2400 AC qui s’appuyait sur un premier module accueillant intelligence du système et connectivité et sur des modules batteries, cette nouvelle mouture combine comme première brique un appareil monobloc rassemblant le cerveau et une batterie de 2400 Wh. Le tout gagne donc en compacité et en simplicité d’utilisation.

La Zendure SolarFlow 2400 AC+ présente bien et semble robuste avec une construction essentiellement métallique. Sa densité peut surprendre, mais la marque a prévu deux larges poignées pour faciliter sa manutention. En façade, nous trouvons un petit écran LCD et l’unique bouton qui permet essentiellement la mise sous tension. À l’arrière, difficile de ne pas remarquer l’imposant radiateur et ses ailettes. Zendure a opté ici pour un refroidissement passif, exit le ventilateur de la précédente génération. L’idée est donc, a priori, de pouvoir installer le système n’importe où, y compris dans une pièce de vie, voire une chambre. Mais attention cependant au claquement ponctuel des relais internes qui peut déranger. Le système répond à la norme IP65 : il résiste donc à la poussière et aux projections d’eau. Les températures négatives sont aussi gérées.

Au-dessus, une petite antenne vient améliorer la connexion Wi-Fi de l’appareil, un point faible assez classique sur bon nombre de produits connectés. Le côté gauche accueille une prise femelle dite prise Off-Grid. Elle est bidirectionnelle. Elle peut ainsi alimenter un appareil avec une puissance maximale de sortie de 2400 W (et même 3600 W en pic durant une dizaine de secondes). C’est bien entendu sa fonction la plus attendue pour, par exemple, alimenter quelques heures un congélateur en cas de coupure de courant, mais il faut bien avoir réglé la prise sur le mode Intelligent > Normal. En temps normal, le courant de la maison passe au travers de la batterie pour alimenter le congélateur, mais celle-ci prend le relai en cas de coupure avec un temps de réaction de 15 ms. Mais elle cache bien son jeu avec une autre fonction : il est en effet possible d’y connecter directement un kit solaire Plug’n Play. Sa production traversera la Zendure SolarFlow 2400 AC+ pour aller dans le réseau électrique de la maison, mais le surplus viendra recharger directement la batterie. Cette fonction permet ainsi d’économiser une prise, puisque la batterie et le kit solaire n’en mobiliseront ainsi qu’une au lieu de deux.

Au-dessus, nous trouvons le connecteur pour le long câble de trois mètres fourni, dont le diamètre conséquent présage d’une bonne tenue à la puissance. Il vient se brancher au réseau domestique de la maison sur une prise classique ou renforcée si vous souhaitez pouvoir réinjecter plus de 900 W en toute sécurité… et légalité, comme nous l’évoquons plus haut.

De l’autre côté, la Zendure SolarFlow 2400 AC+ dispose d’une prise Ethernet. Attention, celle-ci ne se destine pas à une connexion sur une box internet, mais à la communication directe avec un compteur intelligent. Théoriquement cela offrirait une meilleure réactivité pour qu’une surproduction de quelques dizaines de secondes puisse être exploitée. Contrairement à certains concurrents, la liaison avec les batteries supplémentaires ne passe pas par un câble latéral, mais directement par des connecteurs intégrés sur les parties supérieures et inférieures des modules.

Passons maintenant à l’intérieur de l’engin. Nous trouvons des cellules LiFePO4 48V qui sont données pour une durée de vie élevée : elles conserveraient ainsi 80 % de leur capacité originelle après 6000 cycles, soit plus de 15 ans d’utilisation standard. Avec cette architecture 48V et l’utilisation de la technologie SiC (des semi-conducteurs au carbure de silicium de troisième génération), le rendement AC « round-trip » est excellent : 93 % selon la marque, à peine moins selon nos mesures. Pour rappel, il s’agit du pourcentage d’énergie récupéré après un cycle complet (AC vers DC pour recharger les cellules, puis DV vers AC pour alimenter le réseau domestique).

Le système est protégé par trois niveaux de protection :

une protection prédictive (ZenGuard 1 avec un BMS qui surveille en temps réel les différents paramètres de fonctionnement des cellules et une technologie dans le cloud qui analyse l’état de santé de la batterie régulièrement) ; une protection active (ZenGuard 2 qui va empêcher la décharge profonde et chauffer le système en cas de températures trop basses) ; une protection ultime (ZenGuard 3, un aérosol qui se diffuse en cas de surtension ou de chaleur excessive).

Installation

Tout d’abord, un peu de contexte. Notre test se déroule dans une maison équipée d’une installation solaire sur le toit d’une puissance crête de 5 kWc passant par un onduleur Huawei et d’un système plug’n play Beem de 1kWc posé au sol. La maison est équipée d’un compteur Shelly 3em Pro.

Ensuite nous installons la Zendure SolarFlow 2400 AC+ dans un garage et la branchons à une prise classique, mais plutôt solide (prise Legrand IP44 et câble de 2,5 mm2). Pour le test, nous pourrons facilement débrancher le kit Beem pour venir le connecter directement à la batterie. La suite se passe dans l’application Zendure. L’appareil est rapidement trouvé avec le Bluetooth du smartphone. Il suffit ensuite de lui transmettre les paramètres de connexion au réseau Wi-Fi de la maison et, comme très souvent, une mise à jour est disponible. Ensuite, il faut ajuster la puissance que la Zendure SolarFlow 2400 AC+ peut renvoyer sur le réseau. 900 W dans notre cas. La prise secteur de la batterie sera réglée sur automatique afin de distinguer une éventuelle entrée d’énergie si vous y avez connecté un kit solaire plug’n play.

Et voilà le système peut en théorie fonctionner en quelques minutes… mais évidemment ce n’est pas aussi rapide pour un rendement optimal.

Paramétrage et application

En effet, l’application est très complète et propose de nombreuses possibilités de réglages et de personnalisation. Il faut tout d’abord, pour un fonctionnement véritablement intelligent, activer le HEMS 2.0, c’est-à-dire la plateforme logicielle qui gère les flux d’énergie de la maison en s’appuyant notamment sur une IA maison nommée Zenki. L’application va vous demander d’ajouter votre système de stockage d’énergie, la Zendure SolarFlow 2400 AC+ dans le cas présent.

Ensuite, le HEMS réclame un compteur intelligent qui lui permettra d’accéder à la consommation et à la production d’énergie. Le Shelly étant déjà relié à l’application Zendure, il apparaît automatiquement. Si ce n’est pas le cas, le rajouter ne prend que quelques minutes. Une fois le HEMS ou Système d’énergie en place, plusieurs modes de fonctionnement s’offrent à vous. Le premier est le mode Zenki, qui s’appuie donc sur l’IA pour optimiser les cycles de charge et décharge en s’appuyant sur les prévisions météorologiques, les habitudes d’utilisation, l’analyse de votre abonnement… Le second est le mode automatique, un mode assez standard.

L’application propose ensuite des modes experts. Le premier s’appuie uniquement sur les informations remontées par le compteur Shelly. Il est possible d’ajuster les conditions pour le renvoi d’électricité par la batterie. Autre possibilité, l’utiliser en conjonction avec des prises intelligentes, des prises connectées Zendure ou Shelly. Enfin l’application propose un mode de fonctionnement basé sur des plages horaires définies par vos soins ou sur les tarifs de votre fournisseur d’énergie si vous avez une offre dynamique encore très rare en France.

L’idée sera alors que la Zendure SolarFlow 2400 AC+ se déchargera dans votre réseau lorsque le prix du kilowatt sera le plus élevé et de se recharger lorsqu’il sera négatif. La marque annonce prendre en charge les tarifs de 840 fournisseurs européens, ce qui sous-entend à notre sens la présence d’une base de données des différentes offres et prix. Cette possibilité demeure un vœu pieux, puisque nous avons dû saisir manuellement notre tarif avec encore une limite : les possesseurs de voitures électriques optent souvent pour des offres tarifaires ayant des heures normales, des heures creuses et des heures super creuses. L’application Zendure ne supporte pas les offres ayant trois tarifs.

D’une manière générale, l’application est stable et bien traduite, mais le fonctionnement des modes Zenki et automatique pourra sembler nébuleux. Ainsi, alors que nous avons réglé la limite de décharge à 10 %, nous avons retrouvé certains jours la Zendure SolarFlow 2400 AC+ avec seulement 5 % de charge.

Du côté de la batterie proprement dite, les réglages sont peu nombreux lorsqu’elle est intégrée à un système d’énergie HEMS. En clair, HEMS s’occupe de presque tout.

Quand efficacité rime avec simplicité

Le système de Zendure présente deux facettes. La première s’adresse aux personnes ne souhaitant pas passer des heures à explorer l’application. En optant pour le mode Zenki ou intelligent, le système va pouvoir fonctionner de manière autonome et vous n’aurez plus qu’à récolter les économies réalisées. Évidemment, celles-ci vont dépendre de nombreux facteurs (puissance et rendement de votre installation solaire, manière de consommer votre électricité, organisation familiale, météo…). Donc, difficile pour nous de vous donner des estimations précises.

Pour y voir un peu plus clair, nous avons sur deux mois reporté dans un tableau Excel notre consommation électrique, notre production, les détails de notre abonnement… et demandé à Claude AI de dresser un tableau de retour sur investissement. Et dans notre cas cela donne un ROI (retour sur investissement) de sept ans avec le kit de base et de six ans avec un module supplémentaire. Attention, ces chiffres sont évidemment à prendre avec précaution, car l’IA a déduit la production solaire et l’autoconsommation à partir des chiffres de janvier et de février avec des estimations de production solaire qui nous semblent un peu faibles. Une année complète nous permettra d’avoir un retour réel. Toujours est-il que la Zendure SolarFlow 2400 AC+ viendra augmenter votre autoconsommation, forcément et réduire votre facture d’électricité, surtout lorsque les beaux jours arrivent. La marque annonce un gain pouvant aller jusqu’à quasiment 1600 € par an, dans des conditions optimales et avec le mode Zenki activé.

Nous avons ensuite branché le kit solaire Beem On de 1000 W directement sur la prise de la Zendure SolarFlow 2400 AC+. Configurée en mode intelligent, celle-ci réclame un peu de temps pour reconnaître la situation et accepter l’entrée du courant, mais ensuite cela fonctionne. Les 890 W que nous avons produits ne sont pas directement utilisés pour recharger la batterie. Priorité est donnée à la consommation de la maison et c’est donc le surplus qui viendra la recharger.

Pour aller encore plus loin

La Zendure SolarFlow 2400 AC+ se pose comme la pierre angulaire d’un système complet, évolutif et ouvert. On peut évidemment évoquer la possibilité de lui adjoindre cinq batteries supplémentaires pour atteindre une capacité de 16,8 kWh, mais sachez qu’il est possible dans un même HEMS de regrouper 6 Zendure SolarFlow 2400 AC+. Zendure développe son propre écosystème avec des panneaux solaires, des supports… mais s’ouvre aussi à d’autres marques.

Mais les utilisateurs les plus avancés pourront également intégrer leur Zendure SolarFlow 2400 AC+ dans un écosystème encore plus vaste : Home Assistant. La configuration réclame un peu plus de connaissances techniques, mais cette plateforme domotique open source permet de faire communiquer entre eux des milliers de produits issus de constructeurs différents. On salue Zendure, qui propose cette solution directement dans l’application et qui la documente.