Android renforce sa lutte contre le sideloading, préparez-vous à une attente interminable

Google met en place de nouvelles mesures pour sécuriser le téléchargement d’applications tierces sur Android. Il faudra en effet se soumettre à un délai de 24 h pour pouvoir profiter d’une installation manuelle d’APK, sans pour autant devoir renouveler cette opération à l’infini…

Google Play
Crédits : Unsplash

La très grande majorité des utilisateurs Android passent par le Play Store de Google pour télécharger des applications. Mais d’autres cherchent parfois à se passer de la célèbre boutique d’applications de Google. Afin d’y parvenir, il est nécessaire de passer par le sideloading, ou le téléchargement d’applications tierces, qui nécessite une installation manuelle. Mais, le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant du numérique n’apprécie pas vraiment ce genre de pratiques…

En effet, Google renforce toujours plus sa lutte contre le sideloading, à tel point que ce dernier va bientôt devenir un véritable parcours du combattant. Et, s’il existe bel et bien une option de contournement, baptisée « flux avancé », Google s’apprête à resserrer une nouvelle fois la vis.

Android : bonne et mauvaise nouvelle pour les partisans du sideloading

Ainsi, à compter d’août 2026, il faudra patienter pas moins de 24 h avant de pouvoir enfin profiter d’une application téléchargée en utilisant la méthode du sideloading. À cela viendront bien sûr s’ajouter les nombreux avertissements sur les risques liés aux téléchargements d’applications inconnues de Google.

Bonne nouvelle toutefois : l’autorisation d’installation d’applications tierces pourra être accordée de manière permanente, une fois cette première contrainte passée. De plus, cette autorisation pourra être directement transférée sur un nouveau téléphone, ce qui devrait ravir les partisans du sideloading.

Par ailleurs, les utilisateurs Android les plus expérimentés ne seront pas concernés par cette nouvelle règle. En effet, l’Android Debug Bridge (ADB) permet de contourner cette attente de 24 h pour l’installation d’applications en dehors du Play Store. En revanche, il ne sera pas possible de passer par l’ADB pour supprimer cette restriction sur mobile.

Le renforcement des restrictions pour le sideloading sur Android n’est pas nouveau, à tel point que de nombreux utilisateurs craignent que cette possibilité ne disparaisse définitivement. Face à ces inquiétudes, Google a tenu à clarifier la situation, en déclarant : « Le sideloading est fondamental pour Android et il ne va pas disparaître ».

Source : Android Authority


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