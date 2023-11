Samsung améliore l’appareil photo des Galaxy S, voici comment en profiter

Samsung propose via une mise à jour pour redonner un coup de jeune à l'appareil photo de plusieurs modèles. De nouvelles fonctionnalités sont au programme. Les voici, ainsi que les smartphones concernés.

Nos smartphones sont de véritables appareil photo de poche, c'est une évidence depuis des années. Quand on cherche à faire les plus beaux clichés avec son mobile, il y a deux paramètres qui entrent en jeu, sans compter votre talent de photographe. Les capteurs qui équipent l'appareil et l'application qui les gère. On oublie souvent cette dernière, mais c'est pourtant un élément indispensable tant différents réglages peuvent changer l'image capturée au final. Samsung ne l'oublie pas et déploie la mise à jour 2.0 de son appli Camera Assistant pour y ajouter plusieurs options utiles.

Voici d'abord la liste des appareils concernés. Vous devez être sous OneUI 5.1 au minimum et posséder l'un des modèles suivant :

Mettez ensuite à jour l'application Camera Assistant via le magasin Galaxy Store.

Une mise à jour améliore les photos sur plusieurs smartphones Samsung

Parmi les nouveautés apportées, il y a le Zoom numérique haut de gamme, sous les Paramètres de haute résolution. Une fois active, si vous prenez une photo après avoir zoomé, donc en diminuant sa définition, elle sera automatiquement améliorée pour revenir à la définition par défaut. Notons aussi la Correction de la distorsion qui “corrige automatiquement les courbures causées par la distorsion de l'objectif et de la perspective”.

Plusieurs fonctionnalités existantes ont également changé de nom ou ont été déplacées dans d'autres rubriques de l'application Camera Assistant. L'option Vitesse de capture a carrément été supprimée pour migrer dans les réglages d'appareil photo par défaut, sous Paramètres de l’appareil photo > Options d’intelligence avancées. La mise à jour 2.0 de Camera Assistant est déjà disponible sur tous les appareils cités plus haut.

