Bouygues augmente ses forfaits B&You, une mauvaise surprise se confirme pour le Pixel 10, c’est le récap’ de la semaine

Hausse des prix chez Bouygues, fonctions absentes sur le Pixel 10, Disney+ offert pour les abonnés Orange/Sosh, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que les premières infos sur le Pixel 10 laissent entrevoir des absences frustrantes sur le modèle standard, Bouygues Telecom commence à avertir certains abonnés B&You d’une hausse tarifaire. Heureusement, cette semaine s’accompagne aussi de bonnes nouvelles : Disney+ est désormais gratuit pendant 6 mois pour les clients Orange et Sosh. Côté science, la NASA a partagé les images du crash d’une sonde japonaise sur la Lune, et une nouvelle étude sur les véhicules électriques montre que le froid affecte bien plus les grands modèles que les petits.

Bouygues Telecom augmente discrètement le prix des forfaits B&You, mais vous pouvez refuser

Certains abonnés B&You ont reçu un mail leur annonçant un passage automatique vers un forfait B&You Max, plus cher de 2 € par mois. En échange, quelques avantages sont mis en avant, comme plus de data en Europe ou une 5G pourtant déjà présente. Heureusement, il est possible de refuser cette augmentation directement depuis l’espace client ou par téléphone au 1064. Attention, la modification s’appliquera si vous ne réagissez pas avant le 2 septembre.

Pixel 10 : plusieurs fonctions absentes sur le modèle standard

Les premières fuites autour du Pixel 10 confirment que le modèle de base fera l’impasse sur plusieurs fonctionnalités attendues, comme le Wi-Fi 7, la chambre à vapeur ou encore le zoom avancé et la stabilisation vidéo renforcée. Une stratégie qui vise à creuser l’écart avec les versions Pro, mais qui pourrait frustrer les utilisateurs en quête de performances. Le lancement du Pixel 10 est prévu pour le 28 août.

Disney+ offert pendant 6 mois pour les abonnés Orange et Sosh, voici comment l’activer

Bonne nouvelle pour les clients Orange et Sosh ayant une offre Internet avec TV, vous pouvez profiter gratuitement de Disney+ pendant 6 mois. L’abonnement offert concerne la formule “Standard avec pub” et peut être activé facilement depuis l’application Orange TV, le site tv.orange.fr ou directement via la télévision. Attention, l’offre est valable uniquement jusqu’au 2 juillet 2025 et elle est réservée aux utilisateurs n’ayant pas été abonnés à Disney+ ces 12 derniers mois.

Crash lunaire : la NASA publie les images de l’échec de la sonde japonaise Resilience

Nouvel échec pour la société japonaise ispace : son module Resilience s’est écrasé sur la Lune le 5 juin, faute d’un bon fonctionnement de son télémètre laser. L’impact a été confirmé par la NASA, qui a repéré la trace du crash depuis l’orbite de la Lune. ispace reconnaît une erreur de détection de la surface lunaire, probablement liée à un capteur défaillant. La mission, lancée avec SpaceX, contraste avec celle de Blue Ghost, un module américain qui s’est posé avec succès quelques mois plus tôt.

Voitures électriques : une étude révèle que le froid impacte surtout les gros modèles

Une étude menée aux États-Unis au sein de l’université Cornell montre que les gros véhicules électriques, comme les bus, consomment beaucoup plus d’énergie quand les températures chutent. Les chercheurs expliquent que les gros véhicules consomment jusqu’à 48 % d’énergie en plus entre -4 °C et 0 °C. La moitié de cette hausse serait due à la consommation du chauffage des batteries et de l’habitacle. Pour limiter la surconsommation en hiver, les scientifiques recommandent de garder les batteries au chaud, de réduire les arrêts et d’éviter les ouvertures inutiles.

Nos tests de la semaine

Death Stranding 2 : un voyage plus rythmé, plus riche, mais toujours aussi original

Avec On the Beach, Hideo Kojima réussit à réinventer sa formule sans la trahir. Plus varié, mieux rythmé et porté par un scénario touchant, le jeu multiplie les idées brillantes de gameplay et les phases d’infiltration très maîtrisées. L’univers est toujours aussi original et fascinant et l’aventure arrive constamment à se renouveler. Attention, certains combats contre les Echoués sont encore parfois brouillons, l’aventure met du temps à s’installer, et le titre pourrait ne pas convaincre les joueurs en quête de divertissement sans prise de tête.

MSI Crosshair 16 HX AI D2XW : une RTX 5070 à bon prix, mais trop de compromis

Malgré une carte graphique solide et une connectique complète, ce Crosshair 16 HX déçoit sur de nombreux points : design vieillot, écran mal calibré, clavier peu agréable et trackpad dépassé. Le couple RTX 5070 / 16 Go de RAM semble mal équilibré, et l’expérience globale manque de cohérence. À ce tarif, mieux vaut viser un produit plus abouti, même légèrement plus cher.

RedMagic 10s Pro : un excellent smartphone gaming, malgré quelques excès

Avec ses performances solides, son design soigné (surtout en version transparente), son ventilateur intégré et un bel écran sans bord, le RedMagic 10s Pro coche presque toutes les cases du smartphone gaming réussi à prix raisonnable. L’interface est bien pensée pour le jeu, la charge est rapide, l’expérience audio est complète et les performances sont très élevées. On regrette que l’autonomie soit un peu juste, que la chaleur soit mal maîtrisée et que la partie photo reste en retrait, mais à ce prix-là, difficile de vraiment lui en vouloir.

Fairphone 6 : un smartphone plus éthique et plus séduisant

Avec sa sixième génération, Fairphone propose un nouveau smartphone particulièrement séduisant. Design plus soigné, écran OLED 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 3, capteur photo Sony, et toujours une réparabilité exemplaire : le Fairphone 6 prouve qu’on peut concilier écologie, longévité et modernité sans faire trop de compromis. Moins puissant que d’autres modèles à 599 €, il compense par son excellent score de réparabilité et une vraie philosophie écoresponsable. À découvrir si vous cherchez un smartphone plus responsable sans sacrifier l’expérience utilisateur.

