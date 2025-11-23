One UI 8.5 se précise, grosse cyberattaque en France : c’est le récap’ de la semaine

One UI évolue, une attaque massive vise des milliers de sociétés européennes, Google Maps se transforme avec Gemini, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Samsung continue de préparer One UI 8.5 avec plusieurs nouveautés très attendues. Une cyberattaque massive frappe l’opérateur EuroFiber et touche des milliers d’entreprises françaises. Alors que Google Maps se transforme avec quatre nouvelles fonctions dopées à Gemini, un étonnant phénomène montre que les voleurs délaissent les smartphones Android.

One UI 8.5 : la Now Bar va gagner deux nouvelles options très pratiques

La Now Bar, introduite avec One UI 7 comme alternative maison à la Dynamic Island d’Apple, continue de s’enrichir. Après l’arrivée des Live Updates sous One UI 8.0, Samsung préparerait deux nouveautés pour One UI 8.5. D’après un firmware interne obtenu par SamMobile, deux nouvelles tuiles feraient leur apparition, à savoir Audio Broadcast, liée aux diffusions audio Auracast, et Commute From Google, qui devrait afficher les infos de votre trajet quotidien directement sur la Now Bar. De quoi rendre cette petite barre d’infos encore plus utile au quotidien et continuer de renforcer l’un des ajouts les plus appréciés de Samsung.

Lire : One UI 8.5 : Samsung muscle sa meilleure fonctionnalité grâce à deux nouveautés qui vont la rendre encore plus incontournable

Les voleurs boudent les smartphones Android

Selon plusieurs témoignages recueillis à Londres, de plus en plus de voleurs refusent les téléphones Android. Certains rendent même l’appareil à leur victime en découvrant qu’il s’agit d’un Samsung, ou abandonnent la tentative de vol en voyant la marque. La raison est simple, les iPhone se revendent bien mieux sur le marché de l’occasion. Malgré les outils antivol d’Apple et Google (localisation, verrouillage, effacement à distance…), les pickpockets privilégient les appareils dont la valeur reste élevée en reconditionné, à savoir les iPhone.

Lire : Les smartphones Android n’intéressent pas les voleurs, et la raison est simple

Une cyberattaque massive expose les données de milliers d’entreprises françaises

EuroFiber, un opérateur néerlandais, a été victime d’un piratage majeur qui touche plus de 3600 entreprises françaises, dont Orange, SFR, la SNCF, Airbus ou encore Décathlon. Les attaquants ont exploité une faille connue dans le logiciel GLPI, pourtant corrigée depuis février 2025 mais jamais mise à jour. Les pirates ont ainsi récupéré des mots de passe et des accès internes, ce qui pourrait exposer les données de millions de clients. Les pirates seraient restés plus de dix jours dans le système avant d’être repérés, une négligence qui fait de cet incident l’un des plus préoccupants de l’année.

Lire : Une énorme cyberattaque touche plusieurs milliers de sociétés françaises, dont Orange, SFR ou la SNCF

Google Maps : quatre nouveautés dopées à l’IA débarquent

Google Maps commence à intégrer Gemini et lance quatre nouveautés bien pratiques. Les utilisateurs pourront enfin publier des avis sous un pseudo, l’onglet « Découvrir » accueillera une section « Tendance » pour repérer les lieux populaires autour de soi, et une nouvelle rubrique « À savoir avant de partir » proposera des conseils générés par l’IA directement sur les fiches d’établissements. Les conducteurs de voitures électriques profitent aussi d’une amélioration majeure. En effet, Maps pourra prédire le nombre de bornes de regarde disponibles à leur arrivée. Toutes ces nouveautés commencent à se déployer ce mois-ci.

Lire : Google Maps lance quatre nouveautés qui vont complètement changer votre usage de l’application, et vous allez les adorer

One UI 8.5 : Samsung prépare une nouvelle fonction d’assistance intelligente

Selon de nouvelles fuites, Samsung travaillerait sur une fonction baptisée Now Nudges, un condensé de suggestions intelligentes capables d’anticiper les besoins des utilisateurs. L’idée serait de rappeler une info importante au bon moment, de remplir automatiquement des formulaires ou de proposer une action utile en analysant ce qu’il se passe à l’écran. Une approche qui rappelle fortement Magic Cue des Google Pixel, mais adaptée à Galaxy AI. Reste à voir si cette nouveauté arrivera bien en France, contrairement à celle de Google, toujours bloquée chez nous.

Lire : One UI 8.5 : Samsung veut doper l’intelligence des smartphones Galaxy avec une nouveauté bien pratique (qui rappelle fortement une exclusivité des Google Pixel)

Notre test de la semaine

Samsung Galaxy S25 FE : un bon smartphone, mais encore trop en retrait

Le Galaxy S25 FE a pour lui une fiche technique qui se rapproche vraiment du premium : design calqué sur les modèles haut de gamme, écran LTPO bien calibré, interface maîtrisée et très bons portraits et selfies. Le capteur principal produit aussi de belles photos et l’audio reste globalement convaincant. En revanche, l’écran manque encore de luminosité, l’autonomie progresse mais reste un peu juste, et la captation audio en vidéo est décevante. L’ultra grand-angle sans autofocus oblige souvent à activer le mode nuit pour améliorer le piqué, et le téléobjectif manque de netteté. Un bon modèle pour la majorité des utilisateurs, mais qui n’a vraiment d’intérêt que lorsqu’il est moins cher que le S25+.

Lire : Test Samsung Galaxy S25 FE : si proche et pourtant si loin du Galaxy S25+