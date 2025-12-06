Sosh facture les appels sur WiFi et prend ses abonnés pour des pigeons

Sosh, la marque low cost d’Orange, ajoute une nouvelle option à son forfait le moins cher, celui qui inclut 2 heures d’appel par mois. Grâce à cette option, l’abonné peut passer des appels illimités vers les fixes et mobiles en France quand il est connecté à un réseau WiFi. Et cette option est payante. On vous dit pourquoi c’est un scandale.

Qu’est-ce qui différencie un appel « normal », en 4G ou en 5G, d’un appel « WiFi ». La différence est simple : la connexion se fait sur un réseau WiFi et non une antenne du réseau mobile. Tout simplement. C’est un appel qui utilise uniquement de la data : ce n’est donc pas de la voix pure, comme en 3G. Cette technologie s’appelle VoWiFi (acronyme de Voice Over WiFi) et est une application concrète de la VoIP (Voice Over IP). Elle est comparable aux VoLTE et VoNR, deux technologies qui utilisent les réseaux 4G et 5G, respectivement.

Seulement, contrairement à la VoLTE et à la VoNR, la VoWiFi n’utilise pas de réseau mobile. Il s’agit d’une technologie qui permet de contourner le réseau mobile pour passer des appels. Et cela n’engendre pas de coût pour l’opérateur. Et pourtant, Sosh, la marque low cost d’Orange, veut la facturer à ses abonnés. Tout simplement.

Sosh vend maintenant une option appels illimités en WiFi

En effet, une nouvelle option « appel illimité en WiFi » vient d’être ajoutée au forfait 2 euros (celui qui inclut 1Go d’Internet et 2 heures d’appel). Et cette option coûte 1 euro par mois si elle est souscrite. Elle permet de passer autant d’appels que l’abonné désire à partir du moment où il est connecté à un réseau WiFi. Et pas uniquement celui d’une Livebox. Cela fonctionne avec tous les réseaux : autre Box Internet, hotspot public, réseau d’entreprise, etc.

Les appels sont illimités, certes. Mais ils sont locaux uniquement : l’abonné ne peut appeler que des numéros fixes et mobiles en France, mais pas à l’étranger. Autre contrainte : il faut disposer d’un smartphone compatible (pratiquement tous les téléphones récents le sont) et il faut évidemment activer l’option avant de passer le premier coup de fil.

Sosh vend une option qui devrait être gratuite pour tous

Pourquoi est-ce un scandale ? Pour trois raisons. La voix sur WiFi ne coûte rien en data à l’opérateur de l’abonné, puisque tout passe par le WiFi. Cela peut passer par le réseau 4G d’un autre opérateur pour acheminer l’appel jusqu’à destination. Mais là encore, la data ne coûte rien. Deuxième raison, la concurrence offre cette option dans leur forfait équivalent. C’est le cas du forfait Free Mobile : les appels WiFi y sont gratuits et illimités, même avec le forfait à 2 euros. Et ça concerne même les appels émis depuis l'étranger.

Troisième raison, Sosh facture une option qui n’a pas lieu d’être : connectée à un réseau WiFi, il suffit de passer un appel vocal via une autre application, comme WhatsApp, FaceTime ou Messenger ? Non seulement l’appel y est totalement gratuit, mais il n’est pas limité à la France seulement. L’appel WiFi est illimité depuis l'étranger et vers l'étranger.

Voilà pourquoi Sosh facture cette option à ses clients !

Alors, pourquoi Sosh fait-il payer le client pour une option qui devrait être gratuite ? Parce que la marque ne veut pas supporter le coût du « droit de passage » sur le réseau du destinataire de l’appel (si vous l’appelez sur son mobile). Un coût qui s’élève à 0,2 centime par minute. Pour que vos appels coûtent plus cher à Sosh que le montant de l’option, votre temps d’appel doit dépasser 500 minutes chaque mois. Soit 8 heures et 20 minutes. Selon l’ARCEP, le temps d’appel d’un Français est en moyenne de 3 heures et 41 minutes par mois. Et pendant les confinements, il était monté à 4 heures et 20 minutes. Vous avez ainsi une idée de la marge de Sosh sur cette option…