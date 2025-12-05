Orange et Bouygues Telecom ont trouvé le moyen d’en finir avec les coupures d’internet lors de l’intervention d’un technicien

Un technicien effectue des travaux sur le local fibre de votre logement et c’est la catastrophe : vous voilà privé d’Internet pendant plusieurs heures, alors que vous n’aviez rien demandé. Une situation subie par de nombreux utilisateurs chaque jour, mais qui pourrait bientôt ne plus exister. En effet, Orange et Bouygues Telecom ont mis au point un outil permettant de repérer immédiatement quand une intervention affecte la ligne d’un autre abonné.

Imaginez la situation : vous vous trouvez tranquillement chez vous, à visionner une vidéo ou à traîner sur le web quand tout à coup, la connexion est perdue. Vous redémarrez votre box, attendez plusieurs minutes qu’Internet revienne, mais rien n’y fait. Désespéré, vous vous rendez sur votre espace client (à l’aide de votre téléphone en 4G ou 5G, de fait), pour apprendre la mauvaise nouvelle : des travaux sont en cours dans votre quartier. Il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre, parfois pendant des heures.

Cette situation fort désagréable, qui vous est sans doute déjà arrivée, pourrait bientôt faire partie du passé. Pour comprendre comment les opérateurs comptent s’y prendre pour mettre fin à ce calvaire, il faut déjà savoir que lorsqu’un technicien travaille sur des raccordements ou autre appareil impactant la connexion des utilisateurs, il ne peut pas être immédiatement alerté lorsque l’un d’entre eux a perdu son accès à Internet. Et donc, impossible d’intervenir rapidement pour résoudre le problème.

Comment les opérateurs vont mettre fin aux coupures intempestives d’Internet

Pour résoudre ce problème et permettre à ses techniciens d’être informés en temps réel des pannes causées sur le réseau, Bouygues Telecom a donc mis au point un outil baptisé Check Voisinage. Par la suite, Orange a rejoint le projet et a amélioré ce dernier, créant ainsi e-intervention. À ce jour, e-intervention a fait l’objet de nombreux tests grandeur nature, notamment en Gironde fin septembre dernier, avant d’être progressivement déployé sur le reste du territoire jusqu’à ce jeudi 4 décembre.

À partir de maintenant, les techniques des deux opérateurs pourront donc corriger rapidement les pannes causées par leur intervention. De son côté, SFR a annoncé rejoindre le projet d’ici quelques semaines, tandis que l’ARCEP, qui pilote l’opération, a assuré que d’autres acteurs du secteur devraient également leur emboîter le pas courant 2026.