France Travail pourrait surveiller votre activité en ligne, Disney+ gratuit chez Orange, c’est le récap’ de la semaine

France Travail pourrait bientôt scruter l’activité en ligne de ses inscrits pour lutter contre la fraude. Pendant ce temps, un logiciel gratuit pourrait remplacer Photoshop, Google Messages ajoute enfin une fonction basique mais essentielle, Orange et Sosh offrent trois mois de Disney+, et OnePlus dégaine un OnePlus 15 très ambitieux pour son prix.

Disney+ gratuit pendant 3 mois pour les abonnés Orange et Sosh

Bonne nouvelle si vous êtes chez Orange ou Sosh, l’opérateur relance sa vente flash et offre trois mois gratuits à Disney+. En effet, jusqu’au 12 novembre, les abonnés peuvent profiter de 3 mois gratuits à la formule Standard avec pub. L’activation se fait très simplement, il suffit de passer par votre espace client Orange/Sosh, la Boutique TV ou le site de l’opérateur, puis de valider l’abonnement via le lien envoyé par mail ou SMS. L’essai gratuit bascule ensuite automatiquement sur l’abonnement à 6,99 € par mois, mais vous pouvez résilier quand vous voulez avant la fin des trois mois. Attention toutefois, l’offre est réservée aux clients qui ne sont pas déjà abonnés à Disney+ et qui n’ont pas résilié ces 12 derniers mois, et il faut disposer d’un décodeur compatible pour en profiter.

On a troqué Photoshop pour Affinity une semaine : voilà le verdict

La suite Adobe reste une référence, mais son abonnement hors de prix pousse de plus en plus de créatifs à regarder ailleurs. Avec le rachat d’Affinity par Canva, la suite concurrente est désormais gratuite, et c’était l’occasion rêvée pour nous de la tester. Affinity reprend quasiment tout ce qui fait la force de Photoshop, Illustrator et InDesign, avec une interface familière, un système d’onglets ultra pratique et la possibilité d’ouvrir les fichiers Adobe sans souci. Tout n’est pas parfait, quelques outils demandent des modules à installer, les fonctions IA sont payantes et certains menus demandent un temps d’adaptation, mais pour une utilisation avancée sans casser son portefeuille, l’alternative est bluffante. Après une semaine de test, il nous est difficile d’imaginer revenir en arrière.

Le OnePlus 15 est officiel et sa fiche technique est solide

OnePlus dévoile enfin son OnePlus 15 en version globale, à peine trois semaines après la sortie chinoise. Bonne nouvelle, le tarif baisse de 50 € par rapport au OnePlus 13, avec un prix d’entrée fixé à 979 €. Un positionnement rare pour un smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, généralement réservé aux modèles bien au-delà des 1000 €. Côté fiche technique, OnePlus mise sur un grand écran AMOLED LTPO 6,8’’ 165 Hz, une batterie massive de 7300 mAh avec charge 120 W (et 50 W en sans-fil), un triple module photo 50 + 50 + 50 Mpx (zoom 3x) et un capteur selfie sous l’écran. Le tout sous Android 16 / OxygenOS 16 avec 4 ans de mises à jour majeures et 6 ans de mises à jour de sécurité. Le design change aussi : module photo carré façon Oppo/Realme, châssis aluminium, verre minéral mat sur l’avant pour limiter les reflets, et trois coloris (noir, crème, violet). Le OnePlus 15 est disponible dès aujourd’hui, et devrait vite arriver en test chez nous.

Google Messages adopte enfin une fonction indispensable pour les discussions de groupe

Google Messages commence à tester une nouveauté que toutes les messageries proposent déjà depuis des années, les mentions avec @ dans les conversations de groupe. Repérée dans la dernière bêta, cette fonction permet enfin de citer directement un participant et de lui envoyer une notification ciblée au milieu du flot de messages. Concrètement, il suffit de taper @ puis le nom du contact pour le mentionner. Une petite fenêtre s’affiche automatiquement pour rappeler l’usage de la fonction, exactement comme sur WhatsApp, Telegram ou iMessage. Rien de révolutionnaire donc mais une amélioration qui manquait à Google Messages et qui devrait faciliter la vie de tous ceux qui utilisent régulièrement les discussions de groupe.

France Travail pourrait bientôt surveiller votre activité en ligne

Un nouveau texte examiné au Sénat prévoit d’élargir les moyens de contrôle de France Travail. L’organisme pourrait non seulement consulter les relevés téléphoniques ou vérifier les registres des compagnies aériennes pour s’assurer que les allocataires résident bien en France, mais aussi accéder à certaines données de connexion telles que l’adresse IP, les heures de connexion et, potentiellement, les sites visités. Une mesure présentée comme un outil de lutte contre la fraude sociale, mais vivement critiquée par une partie du Sénat, qui dénonce une intrusion et un manque total de proportion face à la fraude fiscale, largement plus élevée.

Sony Bravia 3 : une TV simple, complète et au bon prix

La Sony Bravia 3 est une version plus accessible de la Bravia 5. Son rapport qualité-prix est solide et elle garde l’essentiel de ce qui fait la force de la gamme. En effet, lors de notre test nous avons apprécié la belle gestion des couleurs, la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, et la possibilité de jouer en Remote Play depuis une PS4 ou PS5. L’image reste correcte pour les films et les jeux, même si la luminosité moyenne et les reflets peuvent gêner dans une pièce très éclairée. On regrette aussi l’absence de VRR, de ports HDMI 2.1 et de rétroéclairage sur la télécommande, mais pour ce tarif, difficile d’en demander beaucoup plus.

