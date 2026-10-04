Des batteries de voiture très résistantes, Windows 11 mis à jour, c’est le récap de la semaine

Les batteries LFP affichent une longévité record, Windows 11 déploie sa version 26H2, la BMW i3 gagne en autonomie, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, des scientifiques de CATL ont constaté que certaines batteries chinoises étaient toujours intactes après quatorze ans d’usage, et Google fait face à un nouveau souci technique qui bloque le paiement sans contact sur les Pixel. Alors que Microsoft commence à distribuer la mise à jour 26H2 de Windows 11, BMW décline sa berline électrique i3 dans une version plus accessible mais toujours aussi performante en autonomie. Enfin, on vous explique pourquoi les maisons de disques s’attaquent au logiciel libre yt-dlp auprès de l’Union européenne.

Des batteries de stockage LFP conservent 85 % de leur capacité après plusieurs années de service

Alors que la dégradation des batteries inquiète souvent les futurs acheteurs de véhicules électriques, les analyses menées par CATL ont rassuré les scientifiques. En effet, le géant chinois a examiné les cellules LFP d’une station de stockage en activité pendant quatorze ans et les résultats révèlent une capacité restante de 85%, promettant une réutilisation pendant dix ans de plus. Les contraintes d’une voiture restent différentes, mais cette expérience confirme la résistance impressionnante de ces cellules LFP.

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Windows 11 26H2 : on fait le point sur ce qui change avec la mise à jour de l’automne

Microsoft commence le déploiement de Windows 11 26H2 sur les PC compatibles. S’il s’agit principalement d’un paquet d’activation débloquant des fonctions intégrées au fil des derniers mois, cette mise à jour apporte des ajustements bienvenus au quotidien. La barre des tâches regagne enfin en souplesse avec la possibilité de la réduire ou de la déplacer sur les bords de l’écran, et le menu Démarrer devient plus personnalisable. On note également un Explorateur de fichiers plus rapide, une recherche améliorée et quelques ajustements côté IA et sécurité.

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Un bug de NFC bloque le paiement sans contact sur certains Google Pixel

Plusieurs propriétaires de smartphones Google Pixel font face à un dysfonctionnement gênant du NFC, qui rend le paiement sans contact impossible au moment de passer en caisse. Le problème touche plusieurs générations d’appareils, du Pixel 7 au Pixel 11, et semble provenir d’une mise à jour logicielle. Le NFC fonctionne pour les autres tâches, mais le règlement refuse de se lancer une fois sur deux. En attendant un correctif officiel, si vous êtes concerné par ce bug, n’hésitez pas à redémarrer votre appareil pour tenter de débloquer la situation.

Lire : Les paiements sans contact ne passent plus sur les Pixel, encore un bug sur les smartphones de Google

L’industrie musicale s’attaque à l’outil de téléchargement yt-dlp

La fédération internationale de l’industrie du disque (IFPI) hausse le ton contre le yt-dlp, le successeur libre du célèbre youtube-dl. Dans une contribution adressée à la Commission européenne, l’organisme demande d’inscrire ce logiciel de téléchargement sur la liste noire européenne du piratage, nommant au passage quatre de ses développeurs. La démarche a pour but de freiner la copie de musiques issues des plateformes de streaming, mais l’IFPI ne réclame pour l’instant ni blocage ni poursuites directes. Il faudra attendre 2027 et le rapport de la Commission européenne pour connaître sa décision.

Lire : Ce petit logiciel gratuit fait trembler l’industrie de la musique, qui réclame son inscription sur une liste noire

BMW i3 : une déclinaison plus abordable qui conserve plus de 700 km d’autonomie

BMW décline sa nouvelle berline électrique i3 dans une version d’entrée de gamme baptisée 40 xDrive, proposée à partir de 59 900 euros. Même si elle embarque une batterie réduite à 82,8 kWh, elle affiche toujours jusqu’à 719 km d’autonomie WLTP. Elle fait ainsi mieux que la majorité de ses rivales, tout en gagnant 115 kg sur la version haut de gamme. Avec son tarif baissé et ses 374 chevaux, cette nouvelle proposition de BMW devient très intéressante.

Lire : La nouvelle BMW i3 d’entrée de gamme perd de la batterie mais elle laisse toujours ses rivales loin derrière

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy S26 FE : un smartphone qui peine à faire la différence

Lors de notre test, nous avons été séduits par son design réussi, sa jolie couleur vert d’eau, ses très bonnes performances et l’excellente colorimétrie de son écran. L’interface One UI, l’autonomie et les photos prises de jour avec le capteur principal sont aussi très satisfaisantes. On note toutefois un écran qui manque de luminosité, et on regrette l’absence de dalle LTPO et le manque de vraies nouveautés. Le Samsung Galaxy 26 FE reste un bon smartphone mais son manque d’évolution et son prix trop proche du S26+ lui font du tort.

Lire : Test Samsung Galaxy S26 FE : que lui reste-t-il face au Galaxy S26+ ?

Nothing Headphone (1) Pro : un casque audacieux et réussi

Le Nothing Headphone (1) Pro s’impose comme un excellent casque audio, plus confortable et plus technique que le modèle standard. Du côté des points positifs, on aime son très beau design transparent, le confort des nouveaux coussinets et les performances du triple transducteur. Nous avons été également convaincus par l’excellent profil « Flat », la qualité de l’égaliseur intégré à l’application, la réduction de bruit nettement améliorée et la charge rapide. Attention, le Nothing Headphone (1) Pro reste un peu lourd et son autonomie est juste correcte. On regrette aussi l’impossibilité de le plier et la qualité des appels audio qui reste moyenne.

Lire : Test Nothing Headphone (1) Pro : de l’audace, de l’impertinence et la qualité pour l’assumer

Apple iPhone 18 Pro : des nouveautés utiles mais un prix en hausse

L’iPhone 18 Pro est un excellent smartphone mais la hausse de tarif rend l’appareil difficile à défendre face à un iPhone 17 Pro toujours très compétitif. Côté points positifs, on aime sa très bonne construction, son écran plus lumineux, la Dynamic Island plus discrète et l’autonomie en hausse. Les performances en améliorées avec une chauffe maîtrisée, l’objectif photo à ouverture variable et l’excellente qualité audio font aussi partie des atouts de l’appareil. Cela étant dit, on regrette vraiment que le prix s’envole autant. Autres bémols, il y a souvent des reflets sur les lentilles, la mise au point est capricieuse en soirée et le traitement photo n’est pas toujours pertinent.

Lire : Test Apple iPhone 18 Pro : des nouveautés qui ont du sens, mais à quel prix !

ZTE Nubia Air Pro : un smartphone très fin mais limité

Le ZTE Nubia Air Pro s’en sort bien pour un usage basique comme la navigation web ou les réseaux sociaux, notamment grâce à sa grande finesse, mais il montre vite ses limites dès qu’on lui en demande plus. On aime son design ultra-fin bien équilibré, sa touche programmable et son écran bien lumineux. Notre test nous a permis d’apprécier sa batterie, son capteur selfie ou encore le peu d’applications préinstallées. Attention, il y a quelques ombres au tableau telles que les performances trop justes, sa forte consommation d’énergie ou les couleurs un peu froides de l’écran. La photo déçoit aussi avec le remplacement incompréhensible de l’ultra grand-angle par un simple module macro. Enfin, on regrette les deux seules années de mises à jour Android et l’interface pas vraiment pensée pour l’Europe.

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