Vous voulez tester gratuitement la plateforme Deezer ? Au cours d'une offre à durée limitée, le service de streaming musical vous propose d'essayer la formule Premium ou la formule Famille pendant 3 mois et ce, sans engagement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE 3 MOIS OFFERTS À DEEZER PREMIUM

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE 3 MOIS OFFERTS À DEEZER FAMILLE

Comme vous le savez certainement, Deezer a augmenté ses prix en France depuis le 21 septembre 2023. Pour tenter de convaincre de nouveaux clients, la plateforme de streaming leur permet de profiter d'une période de gratuité sur l'une de ses deux formules. Ainsi, jusqu'au 16 octobre prochain, les offres Premium et Famille peuvent être testées gratuitement au cours d'une durée de 3 mois.

Au-delà de la période offerte, vous serez automatiquement abonné à la formule choisie et vous serez facturé au prix de 11,99 € / mois (Premium) ou au tarif mensuel de 19,99 euros (Famille), sauf si vous résiliez votre abonnement au moins 48 heures avant le renouvellement automatique. Pour information, ces deux offres sont sans engagement et sont réservées aux utilisateurs n'ayant jamais bénéficié d'une période d'essai gratuit ou promotion Deezer.

Deezer Premium et Deezer Famille : quelles sont les différences ?

Pour en revenir à Deezer, il s'agit d'un service d'écoute de musique en ligne qui dispose d'un catalogue de plusieurs millions de titres en son haute qualité. La plateforme de streaming musical est accessible depuis un simple navigateur Internet ou par le biais d'une application téléchargeable depuis les appareils Android et iOS.

L'offre Premium donne la possibilité d'accéder à des morceaux musicaux en illimité sur mobile, tablette et ordinateur (sans publicité et accessible hors connexion). Avec l'option Deezer Famille (incluant les bénéfices de l'offre Premium), vous pouvez créer jusqu'à six comptes indépendants. De plus, les membres de la formule Famille peuvent connecter jusqu'à 13 téléphones, ordinateurs, enceintes connectées ou autres appareils au compte principal.