RTX 5060 : où acheter la nouvelle carte graphique au meilleur prix ?

La RTX 5060 est enfin disponible à l’achat et on la trouve facilement en stock en ce moment. Si cette nouvelle génération vous fait de l’œil, on vous dit où l’acheter au meilleur prix.

Annoncée en avril aux côtés de sa variante « Ti », la RTX 5060 est la dernière de la série à arriver sur le marché, soit quelques semaines après la RTX 5060 Ti dans ses versions de 8 Go et de 16 Go. Un peu moins performante, mais plus attractive niveau tarifaire, la RTX 5060 s’annonce comme la carte graphique par excellence pour les configurations taillées pour le jeu en 1080p, sans pour autant démériter en 1440p avec le DLSS.

Pas de Founder’s Edition pour cette carte graphique. Il faut donc se tourner vers les modèles customs des fabricants partenaires, avec la promesse d’un prix fidèle aux recommandations de Nvidia. Pour l’heure, cette promesse semble tenir.

Où acheter la Geforce RTX 5060 au meilleur prix ?

La nouvelle RTX 5060 est proposée au prix conseillé de 319,99 €, soit 10 € de moins que son équivalent de la génération 40XX. La tendance inflationniste d'il y a quelques années est désormais loin derrière nous. Nvidia se doit également de rester compétitif sur ce segment face avec une concurrence de plus en plus percutante.

Pour l’heure, les stocks tiennent bon et les prix aussi. On trouve ainsi facilement la RTX 5060 au prix conseillé de 319,99 € chez plusieurs revendeur, et notamment sur Rue du Commerce et Materiel.net. Ce prix est valable pour différentes déclinaisons de la carte graphique, en standard comme en OC.

Vous avez notamment le choix entre la MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC, l’Asus GeForce RTX 5060 DUAL O8G, la Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC ou encore la RTX 5060 Ghost de chez Gainward. Bien sûr, des variantes plus chères existent aussi si le cœur vous en dit.

Que vaut la RTX 5060 ?

Sur le papier, la RTX 5060 de la génération Blackwell dispose de 3840 cœurs CUDA, soit 25% de plus que la 4060. On reste sur 8 Go de mémoire vidéo, mais en GDDR7 cette fois-ci. À mémoire égale, la RTX 5060 est ainsi plus performante avec une vitesse de 28 Gbps.

Nous avons déjà soumis la RTX 5060 à notre protocole de test. En moyenne, ses performances sont 20% supérieures à celles de la RTX 4060 en 1080p. Avec le DLSS 4 Multi Frame Generation, Nvidia promet des performances jusqu’à deux fois supérieures à celle de la précédente génération.