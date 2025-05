Nvidia promet : vous trouverez facilement une carte graphique RTX 5060 à son prix de lancement, est-ce le cas ?

La sortie en demi-teinte de la RTX 5060 s'accompagne d'une crainte de pouvoir s'en procurer une sans y laisser un bras. Nvidia se veut rassurant en affirmant que cela sera possible sans difficulté. Qu'en est-il au lendemain de la sortie du composant ?

La série des cartes graphiques Nvidia RTX 50 est décidément à part. Rappelons-nous du lancement chaotique de la RTX 5090 qui a dû faire face à des problèmes de stocks importants et des bugs très gênants survenus quelques semaines après son lancement. Les scalpers, ces personnes qui achètent en masse des produits très demandés pour les revendre à prix d'or, s'en sont quand même donnés à cœur joie, faisant exploser le prix des quelques cartes graphiques disponibles.

Depuis, nous sommes arrivés au terme de la gamme principale avec la sortie de la RTX 5060 le 19 mai. Chat échaudé craignant l'eau froide, nombreux sont ceux qui se sont dit que s'en procurer un exemplaire allait être mission impossible, ou alors en acceptant de payer beaucoup plus que son tarif recommandé de 319 €. Pourtant Nvidia cherche à rassurer les joueurs en affirmant qu'il n'y a rien à craindre. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai, alors qu'en est-il dans les faits ?

Peut-on acheter une RTX 5060 à son prix d'origine au lendemain de sa sortie ?

Pour le savoir, direction le site de Nvidia. En arrivant sur la page recensant les différents modèles de RTX 5060, on constate en effet que plusieurs s'affichent à 319 €. Un petit tour sur les pages des revendeurs concernés confirme la disponibilité du composant à ce tarif. D'autres sont légèrement au-dessus, par exemple la version MSI à 329 €. Mention spéciale à la RTX 5060 Asus TUF Gaming OC Edition qui vous attend sur Amazon pour la modique somme de 2 500 €. On cherche encore pourquoi.

Il semblerait donc que Nvidia ait réussi à tenir sa promesse et à éviter les écueils des RTX 50 précédentes. Cela dit, il est tout à fait possible que l'explication tienne à un simple désintérêt des joueurs pour la carte graphique. Mais en l'état, celui ou celle qui souhaite s'en procurer une n'aura pas besoin de demander un prêt à la banque avant, et c'est bien l'essentiel.