Test Nvidia GeForce RTX 5060 : la carte graphique parfaite pour les petites configs ?

Il est temps d’avoir le point final de la nouvelle vague RTX 50 de NVIDIA avec la RTX 5060, la carte graphique la plus accessible financièrement du constructeur. Que vaut-elle ? Nous avons fait le test pour vous.

Nous avons eu l’occasion de tout tester chez NVIDIA, de la carte graphique la plus puissante qu’ils n’aient jamais créé jusqu’aux offres plus portées gamers. Il ne manquait qu’un élément : la RTX 5060, de la gamme plus portée sur la création d’une nouvelle configuration à moins de 1000 euros que sur les plus grandes performances possibles. Le modèle ayant le plus de succès pour sa simple accessibilité financière. Mais est-ce un modèle intéressant cette année chez NVIDIA ? Nous avons fait les mesures.

Prix et disponibilité

La RTX 5060 est vendue en France au prix recommandé de 319 euros. Pour le contexte : il s’agit d’un prix de 10 euros inférieur à la génération précédente, sortie à 329 euros à son époque, et qui s’inscrit dans la même ligne que les 5 dernières générations de NVIDIA. Rien ne change vraiment sous le soleil en somme, même si le constructeur promet pour ce lancement que les stocks au prix MSRP tiendront.

GeForce RTX 5060 GPU Blackwell Gravure 4 nm Coeurs CUDA 3840 RT FLOPS 30 tflops Tensors TOP 614 AI TOPS Mémoire GDDR 8 Go GDDR7 Bus mémoire 128 Bits

Nous testons ici le modèle Asus DUAL, qui sera vendu au prix MSRP. Un modèle Founder’s Edition designé par NVIDIA ne sera pas proposé à la vente. Notez que la 5060 intègre à nouveau de la mémoire GDDR7, nouvelle technologie que seule l’équipe verte supporte sur cette génération.

Voici notre configuration de test pour la RTX 5060 :

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

Le modèle Asus DUAL que nous testons sera vendu au prix MSRP décidé par NVIDIA. Ce qui veut dire tout simplement qu’il s’agit d’un modèle très simple dans sa construction, avec un châssis en plastique tout à fait banal. Rien de mauvais là-dedans, mais ne vous attendez pas à retrouver des LEDs partout sur celui-ci. La configuration de ventilation est elle aussi très simpliste, avec deux ventilateurs à l’avant et un exhaust à l’arrière de la carte. Nous ne sommes pas sur le même design thermique que les Founders Edition, mais sur les “valeurs sûres” pour ainsi dire.

Au repos, la carte graphique est impressionnante. Si les températures de 43°C pour le GPU et 54°C pour la mémoire VRAM sont déjà bonnes, c’est la consommation qui nous fait extrêmement plaisir : 6 watts. On connaît des appareils en veille qui consomment plus que ça. C’est une belle réussite sur ce point. En consommation maximale, nous retrouvons des températures de 70°C pour le GPU et 68°C pour la mémoire VRAM. Celles-ci sont un peu plus élevées qu’on ne l’espérait, mais toujours parfaitement normale. La GDDR7 s’est avérée chaude sur cette nouvelle génération NVIDIA, et la RTX 5060 ne fait pas exception, mais la consommation de seulement 145W en pointe rattrape bien les choses.

En termes de connectiques, pas de problème : nous retrouvons un simple port PCIe 8-pin classique. Pas besoin d’investir dans une alimentation moderne ou de s’inquiéter pour la pérennité d’un connecteur moderne.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

En photo, la RTX 5060 ne représente pas particulièrement une grande évolution par rapport non seulement à l’ancienne génération, mais aussi ses concurrentes. En vidéo par contre, la différence est plus que marquée : les performances sont en hausse de 49% par rapport à l’Arc B580, la meilleure sur cette exercice et sa concurrente la plus moderne. C’est tout simplement excellent.

Sous Blender, NVIDIA reste roi, et la RTX 5060 représente une évolution plus modeste de 12% sur Monster, 18% sous Junkshop et 10% sur Classroom. Rien de très folichon donc.

Partie intelligence artificielle, la RTX 5060 fait jeu égal avec l’Arc B580 sur les calculs en float 32. Le float 16 redevient à son avantage avec 8% de performances en plus par rapport à la B580, pour une évolution de 15% face à la 4060. Et en entiers, la 5060 est inattaquable avec une évolution de 20% de gen à gen. Stable Diffusion est aussi à son avantage, de 30% face à la B580.

Mesures en 1440p et 1080p VS RTX 4060, RX 7600 XT 16 Go et Arc B580 12 Go

Les mesures théoriques sur Speed Way, spécialisé dans le ray-tracing, et Steel Nomad, spécialisé dans la rasterisation pure, sont très rassurantes. Sous Speed Way, la RTX 5060 reste largement supérieure avec une amélioration de 30% des performances. Et sous Steel Nomad, où l’Arc B580 nous a impressionné, la RTX 5060 réussit à égaliser proprement.

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 9 titres :

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

A lire aussi – Test Nvidia RTX 5080 : son immense force, c’est le DLSS 4

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Alan Wake 2

Sur la définition 1080p, la RTX 5060 ne réussit pas à prendre la tête, mais à égaliser avec la RX 7600 XT qui profite d’un plus large pool mémoire. Cependant, on peut noter une augmentation de 26% des performances face à la 4060. En RT Faible, c’est désormais l’Arc B580 qui égalise avec la RTX 5060, pour 21% de perfs en plus sur la gen précédente. Le path tracing est en augmentation de 27% et reste la chasse gardée de NVIDIA, mais nécessite toujours le DLSS pour fonctionner.

Sur la définition 1440p, la situation est sensiblement la même.

Baldur’s Gate 3

Toujours aussi sympathique, Baldur’s Gate 3 nous facilite la vie. Nous avons donc trois cartes graphiques qui offrent les mêmes performances, et la RTX 5060 qui offre 18% de performances en plus qu’importe la définition.

Black Myth Wukong

Sur la définition 1080p, Black Myth Wukong continue de donner l’avantage à NVIDIA avec 25% de performances en plus sans ray-tracing. Avec le RT en mode Mid, c’est 14% de performances en plus. Et en Path Tracing, nous sommes à 11% bien que le jeu nécessitera à nouveau le DLSS pour fonctionner proprement.

En passant au 1440p, c’est la RX 7600 XT qui reprend la tête d’un petit 7,5%. Mais en RT Mid, la RTX 5060 revient sur le haut de la pile à 18% de performances en plus par rapport à la B580. Le Path tracing n’est tout simplement envisageable pour personne.

Cyberpunk 2077

En 1080p, la RTX 5060 nous offre 32% de performances en plus sur la génération précédente sans RT, et reste supérieure de 12% face à la B580. En RT Mid, l’augmentation est similaire de gen à gen, mais supérieure à la B580 de 17,5%. Et le path tracing reste essentiellement une exclusivité des cartes NVIDIA actuellement avec le DLSS activé.

Sur le 1440p, les hausses sont toujours plus importantes : 57% face à la 4060 pour 10% par rapport à la B580, +47% en RT Mid pour 9% sur la B580… mais un path tracing complètement injouable, pour personne.

Flight Simulator 2024

La définition 1080p donne vainqueur la RTX 5060 de 8% sur la B580 et 21% sur la 7600 XT. En 1440p, par contre, et malgré la belle évolution de 21% face à la 4060, la B580 reste supérieure de 7%.

Hogwarts Legacy

Sur la définition 1080p, la RTX 5060 l’emporte de 15% par rapport à la 7600 XT sans ray-tracing, avec une évolution de 21% des performances de gen à gen. Le RT Mid montre ici la plus belle évolution de 39% face à la 4060, avec une différence de 9% sur la B580. Et en RT Extrême, la 5060 dépasse enfin les 30 FPS natif.

Lorsque l’on passe en 1440p, l’évolution est moins notable. Sans ray-tracing, ça n’est que 12% de plus que la 4060 avec une différence de 9% sur la B580. Le RT Mid devient enfin jouable, mais reste en dessous des perfs de la B580 de 10%. Le RT Extrême n’est vraiment jouable qu’avec les 16 Go de RAM de la 7600 XT, si l’on passe par le FSR ceci étant.

Horizon Forbidden West

En 1080p, nous retrouvons des performances égales avec la B580 pour une évolution de 13,6% de gen à gen. En 1440p, l’égalité est toujours là pour une évolution de 21% des performances face à la 4060.

Marvel Rivals

La définition 1080p donne la RTX 5060 égale à l’Intel Arc B580 pour 11% de performances en plus par rapport à la 4060. Mais en 1440p, la RTX 5060 prend la tête de 10% pour une évolution de 16%.

Ratchet and Clank Rift Apart

En 1080p, sans ray-tracing, l’Intel Arc B580 reste légèrement supérieure de 13%, alors que la 5060 prend 16% de performances en plus face à la 4060. Une fois le ray-tracing activé, la RTX 5060 prend enfin la première place avec 40% de perfs en plus de gen à gen pour 7,5% face à sa rivale la B580.

La définition 1440p laisse encore la place au duel contre la B580, avec une victoire pour cette dernière de 16% sans ray-tracing malgré l’évolution de 7,5%. Avec le ray-tracing, nous sommes à 7% de moins que la B580 quand la 5060 n’a pas franchement évolué face à la génération précédente.