Opera fête son anniversaire en vous rappelant tous les memes que vous avez oubliés ces 30 dernières années

Vous souvenez-vous de Nyan Cat et des premiers Vines ? On imagine que non, et c'est bien normal. Opera est là pour vous rafraîchir la mémoire. À l'occasion de ses 30 ans, le navigateur web a lancé une plateforme proposant d'explorer les 3 dernières décennies à travers les tendances qui ont marqué Internet.

web rewind

Il fût un temps où Internet était envahi de memes standardisés et de vidéos en 240p qui époustouflaient tout le monde. Aujourd'hui, la moindre trend est bien heureuse de durer plus d'une semaine et le web est devenu un lieu légèrement moins accueillant qu'auparavant. Voilà précisément ce que se propose d'explorer une petite plateforme développée par Opera, le navigateur web qui vient de fêter ses 30 ans.

Le site porte très bien son nom, puisqu'il permet littéralement de remonter dans le temps en sélectionnant un “item” de son choix. Restez appuyé sur la barre d'espace et vous pourrez tomber sur une page Myspace (qui pique un peu les yeux) comme à l'époque, en plus d'une petite description pour remettre du contexte — ou simplement expliquer ce dont il s'agit à ceux qui n'auraient pas eu la chance, ou le malheur, c'est selon, de vivre durant cette période.

Sur le même sujet — Intéressé par le navigateur IA Opera Neon ? Voici combien il va vous coûter chaque mois

Opera propose une machine à remonter le temps pour le web

Il est ainsi possible de commencer dès 1996, à la création du modem et donc le début de la démocratisation du web auprès du grand public, jusqu'à nos jours où, et c'est un brin déprimant, Opera a choisi les vidéos générées IA pour refléter notre époque. À travers les années, on constate l'évolution d'Internet, des petits forums obscurs aux grands réseaux sociaux, en passant par ces memes qui ont marqué leur époque avant de tomber dans l'oubli.

Ce n'est pas tout : Opera annonce également un jeu-concours, où les internautes devront proposer leurs propres souvenirs les plus marquants du web des 30 dernières années, pour tenter de gagner un séjour au CERN, en Suisse, là où le Word Wild Web est né. Pour les plus passionnés de culture web, donc.


