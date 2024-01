IA : les français pensent que les machines domineront le monde un jour

Selon un sondage, les avancées de l'intelligence artificielle inquiètent de plus en plus les français, au point qu'une bonne partie d'entre eux pensent que les machines finiront un jour par contrôler les humains.

Encore reléguée à la science-fiction il y a quelques années, on voit de plus en plus fleurir cette préoccupation dans les discussions : jusqu'où va aller l'intelligence artificielle ? Et faut-il s'en inquiéter ? L'intégration de l'IA dans notre quotidien est loin d'être une mauvaise chose en soi. Certains y voient l'opportunité d'enfin travailler moins et d'autres s'en servent pour faire avancer la médecine à grands pas par exemple. Mais il ne faut pas non plus oublier l'impact négatif que cette technologie peut avoir sur nos emplois, pour citer une préoccupation majeure.

Ce n'est pas pour rien que 61 % des français se méfient de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, un sondage réalisé par l'IFOP pour le site Learnthings va plus loin. Réalisé entre le 21 décembre 2023 et le 3 janvier 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 911 personnes, dont 952 salariés, il montre que l'IA inquiète toujours 51 % de la population. Comme on pouvait s'y attendre, ce chiffre augmente à mesure que l'on avance dans les tranches d'âge : 59 % pour les 60 ans et plus contre “seulement” 31 % pour les 18-29 ans. Mais le pire, c'est que plus d'un tiers des français pense que les machines finiront par nous dominer.

Une partie des français estime qu'un jour, les machines contrôleront les humains

Parmi les interrogés, 35 % sont d'accord avec l'affirmation suivante : “Les machines ou intelligences artificielles seront un jour tellement perfectionnées qu'elles finiront par gouverner les hommes“. Là aussi, les plus convaincus sont les plus âgés, 42 % des 50-59 ans, tandis que les plus jeunes de 18 à 29 ans ne croient pas vraiment à ce scénario catastrophe. Il trouve tout de même écho chez 26 % d'entre eux, ce qui n'est pas négligeable.

Cette tendance fait sens quand on voit que 64 % des français pensent que les IA seront un jour capables de se comporter comme les hommes. Pour autant, 87 % ne le souhaitent pas. Plus terre à terre, le sondage révèle aussi que 41 % des gens sont pessimistes quant à la pérennité de leurs emplois, craignant que l'intelligence artificielle finisse par les remplacer.