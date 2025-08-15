Des centaines de robots s’affrontent à la course ou au kung-fu, la première compétition sportive d’androïdes a commencé

Les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes sont en cours. L'occasion de faire s'affronter des androïdes comme aux Jeux olympiques lors d'épreuves sportives, mais pas que. Les athlètes ont-ils du souci à se faire ?

“Allez RXZ-24A489 !“, “Ne lâche rien BX726384 !“. Voilà le genre de phrases que l'on pourrait entendre dans les stades d'ici quelques années. Et même dès maintenant. Alors que le développement des robots humanoïdes est en plein essor, majoritairement pour aider les humains en accomplissant des tâches de la vie quotidienne, voilà que certains sont en train de s'affronter lors d'épreuves sportives. En Chine, les premiers Jeux mondiaux exclusivement réservés aux androïdes est en cours.

Au total, ils sont plus de 500 à s'être réunis à l'anneau national de patinage de vitesse de Pékin. Le programme ressemble à celui des Jeux olympiques d'été. Pas mal d'athlétisme avec le 100 mètres haies ou le 1 500 mètres par exemple, mais aussi des sports de combats comme la boxe ou le kung-fu, du basket-ball, du football à 5, etc. À cela s'ajoute des tâches qui ne seront jamais des disciplines humaines officielles : tri de médicaments, nettoyage…

Les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes ont commencé

L'événement est avant tout une démonstration de savoir-faire, la Chine misant gros sur la robotique humanoïde. Côté performances sportives, qu'est-ce que ça donne ? Pour le moment, disons que les humains n'ont pas de souci à se faire. Lors d'un match de football à 5, les 10 robots pas plus grands qu'un enfant ont passé plus de temps au sol qu'à courir après le ballon.

Pas d'incident lors du 1 500 mètres en revanche. Les androïdes ont parcouru la distance d'une traite. Le chronomètre du gagnant est encore loin du record du monde humain masculin cela dit : environ 6 minutes 29 secondes contre 3 minutes 26 secondes. Certains croient que ce n'est qu'une question de temps avant que les robots rattrapent les athlètes : “Je pense que d'ici 10 ans environ, les robots seront essentiellement au même niveau que les humains“, déclare Chen Ruiyuan, un spectateur. On parie sur plus tôt que ça.

