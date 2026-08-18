Le Redmi Note 15 5G de 256 Go est à moitié prix : il chute sous les 160 €

Le Redmi Note 15 5G perd la moitié de son prix. Lancée à 299,99 €, la version avec 256 Go de stockage revient à 156 € sur AliExpress à l’occasion de sa campagne Back to School.

Profiter de l’offre sur le Redmi Note 15 5G

Le Redmi Note 15 5G de 256 Go est affiché à 176,59 € sur AliExpress, mais le code PHDFR20 réduit ce tarif de 20 € au panier. Le smartphone est ainsi proposé au prix final de à 156 €, soit 48% de moins que son prix conseillé. Vous économisez ainsi 143 € dans le cadre des promotions Back to School.

AliExpress expédie gratuitement le produit depuis la France dans un délai annoncé de moins de deux jours. Comme souvent avec les promotions sur le site, mieux vaut ne pas trop attendre, car les stocks sont limités à ce prix.

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Pour 156 €, le Redmi Note 15 5G ne propose pas une fiche technique au rabais

Le Redmi Note 15 5G fonctionne avec un Snapdragon 6 Gen 3 gravé en 4 nm. Cette puce convient couvre confortablement les besoins de base les plus courants : navigation, réseaux sociaux, streaming, etc. Elle permet aussi de jouer, mais il ne faudra pas pousser les réglages graphiques des titres les plus exigeants.

Xiaomi mise ici sur un écran AMOLED de 6,77 pouces, avec une définition de 2 392 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité peut monter jusqu’à 3 200 nits. Au dos, le capteur principal de 108 MP est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. C’est une configuration classique pour ce segment.

Malgré son poids de 178 grammes et son épaisseur limitée à 7,35 mm, le Redmi Note 15 5G embarque une batterie de 5 520 mAh. Elle accepte la charge rapide à 45 W et peut fournir jusqu’à 18 W à un autre appareil grâce à la charge inversée filaire. L’adaptateur secteur n’est toutefois pas livré dans la boîte.

Le smartphone dispose enfin de deux haut-parleurs, du NFC, d’un émetteur infrarouge, ainsi que d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, en plus de bénéficier d’une protection IP65.