PlayStation 6 : Sony prépare du lourd, les premières caractéristiques fuitent

La future console de Sony se dévoile déjà. Certains indices nous en apprennent plus quant à la PlayStation 6, et notamment en ce qui concerne le processeur graphique (GPU) de la machine…

Cette année, Sony a beaucoup fait parler de lui, et pas forcément en bien. Le fabricant nippon a en effet annoncé la fin des supports physiques d’ici 2028. Face à une telle déclaration, les joueurs n’ont pas hésité à exprimer leur colère, ces derniers craignant de perdre la propriété de leurs titres vidéoludiques. D’ailleurs, une plainte a été déposée à l’encontre du fabricant de la PlayStation 5 pour cette même raison.

Et la future PlayStation 6 devrait donc, sans le moindre doute, être elle aussi dépourvue de lecteurs de disque, ce qui risque une nouvelle fois de faire grincer des dents. Mais cela n’empêche pas Sony de travailler activement à son développement. Et les rumeurs vont bon train. On pense par exemple que la PS6 améliorerait ce point crucial qui rend la PS5 inutilisable dans certains cas.

On a déjà pu avoir un petit aperçu des performances de l’hypothétique PlayStation 6 portable, qui miserait largement sur le PSSR 3 de l’entreprise. Mais il est ici question de la version de salon de la future console, et notamment de son GPU.

Les spécifications de la PS6 se précisent

Sur le forum AnandTech, l’utilisateur SixPie affirme avoir fait une étonnante découverte. Celui-ci aurait eu accès à une liste de noms de code bien particulière. En effet, les noms en question seraient associés non seulement aux GPU de la future console portable de Valve, le Steam Deck 2, mais également à la PS6 de Sony.

Ainsi, la future console de salon embarquerait une APU AMD nommée « Orion ». Cette dernière serait équipée d’un GPU basé sur l’architecture RDNA 5, répondant au nom de code « ATLite3 ». Selon les leakers, l’appareil disposerait de 48 unités de calcul (CU) et de 16 à 24 Go de mémoire vidéo LPDDR5X. Au total, la PS6 disposerait d’une puissance de calcul brute de 40 TFLOPS.

Il est toutefois important de noter que ni Sony ni AMD n’ont confirmé ou infirmé les rumeurs. Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour en avoir le cœur net. En effet, selon certaines rumeurs, la PlayStation 6 pourrait sortir… en 2027.