Google Messages : ce bug RCS gâche l’envoi de vos photos et vidéos

Le célèbre service de messagerie fait des siennes. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de pièces jointes non envoyées dans Google Messages. Mais, bonne nouvelle, la firme de Mountain View a conscience du problème.

Le passage généralisé en RCS de Google Messages a considérablement amélioré l’expérience des utilisateurs. Les vénérables SMS et MMS se sont enrichis de tout un tas d’améliorations, telles que la possibilité d’envoyer des vidéos en haute résolution, des réactions et même des confirmations de lecture. D’ailleurs, Google n’a pas hésité à tacler Apple pour qu’il adopte le remplaçant du SMS classique.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme de Mountain View ne compte visiblement pas s’arrêter là. En effet, le géant de la tech met régulièrement à jour son service de messagerie. L’année dernière, par exemple, Google Messages modernisait son système de recherche pour vous donner envie de l’utiliser.

Plus récemment, l’application a amélioré son système de copie, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Mieux encore : Google Messages s’apprête à faire peau neuve et à introduire une expérience de recherche repensée. Mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Google reconnaît l’existence du problème de RCS

En effet, en début de semaine, certains utilisateurs ont pu constater un sérieux problème touchant le célèbre service de messagerie. Et pour cause : Google Messages a la fâcheuse tendance à se retrouver dans l’incapacité d’envoyer des pièces jointes via le fameux RCS. Il devient donc impossible, pour certains, de partager leurs vidéos favorites, ou encore des photos de leurs vacances.

Mais soyez rassuré : la firme de Mountain View a conscience du problème. Mieux encore : celle-ci travaille à sa résolution. Un porte-parole de Google a même répondu à nos confrères d’Android Authority.

« Nous sommes au courant d’un bug affectant une partie des utilisateurs de Google Messages, susceptible d’entraîner des perturbations dans la livraison des messages RCS. Nous déployons actuellement un correctif qui sera disponible pour tout le monde au cours des prochaines semaines. Veuillez vous assurer que vous utilisez la version la plus récente de Google Messages. »

Ce n’est pas la première fois que le système RCS de Google Messages rencontre un problème. En 2024, déjà, des utilisateurs de Samsung Galaxy se sont retrouvés dans l’incapacité d’envoyer des messages RCS sur leur smartphone.