Google Messages : ce bug RCS gâche l’envoi de vos photos et vidéos

Le célèbre service de messagerie fait des siennes. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de pièces jointes non envoyées dans Google Messages. Mais, bonne nouvelle, la firme de Mountain View a conscience du problème.

Le passage généralisé en RCS de Google Messages a considérablement amélioré l’expérience des utilisateurs. Les vénérables SMS et MMS se sont enrichis de tout un tas d’améliorations, telles que la possibilité d’envoyer des vidéos en haute résolution, des réactions et même des confirmations de lecture. D’ailleurs, Google n’a pas hésité à tacler Apple pour qu’il adopte le remplaçant du SMS classique.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme de Mountain View ne compte visiblement pas s’arrêter là. En effet, le géant de la tech met régulièrement à jour son service de messagerie. L’année dernière, par exemple, Google Messages modernisait son système de recherche pour vous donner envie de l’utiliser.

Plus récemment, l’application a amélioré son système de copie, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Mieux encore : Google Messages s’apprête à faire peau neuve et à introduire une expérience de recherche repensée. Mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Google reconnaît l’existence du problème de RCS

En effet, en début de semaine, certains utilisateurs ont pu constater un sérieux problème touchant le célèbre service de messagerie. Et pour cause : Google Messages a la fâcheuse tendance à se retrouver dans l’incapacité d’envoyer des pièces jointes via le fameux RCS. Il devient donc impossible, pour certains, de partager leurs vidéos favorites, ou encore des photos de leurs vacances.

Mais soyez rassuré : la firme de Mountain View a conscience du problème. Mieux encore : celle-ci travaille à sa résolution. Un porte-parole de Google a même répondu à nos confrères d’Android Authority.

« Nous sommes au courant d’un bug affectant une partie des utilisateurs de Google Messages, susceptible d’entraîner des perturbations dans la livraison des messages RCS. Nous déployons actuellement un correctif qui sera disponible pour tout le monde au cours des prochaines semaines. Veuillez vous assurer que vous utilisez la version la plus récente de Google Messages. »

Ce n’est pas la première fois que le système RCS de Google Messages rencontre un problème. En 2024, déjà, des utilisateurs de Samsung Galaxy se sont retrouvés dans l’incapacité d’envoyer des messages RCS sur leur smartphone.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Des batteries de voiture très résistantes, Windows 11 mis à jour, c’est le récap de la semaine

Les batteries LFP affichent une longévité record, Windows 11 déploie sa version 26H2, la BMW i3 gagne en autonomie, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, des scientifiques de…

Chrome sur Android : Google ajoute une barrière avant le remplissage automatique

Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur Chrome fonctionnant sous Android. Celle-ci exige une vérification biométrique avant tout remplissage automatique des mots de passe. Le…

Google lance cette application IA sur Android, mais elle ne sert quasiment à rien

Google vient de déployer une application particulièrement efficace basée sur l’intelligence artificielle. Mais, pourtant disponible sur le Play Store, celle-ci n’est quasiment pas accessible pour les utilisateurs Android… Les utilisateurs…

Windows 11 : cette mise à jour va enfin corriger plusieurs problèmes gênants

Les participants au programme Insiders de Windows 11 peuvent d’ores et déjà profiter de nouveaux builds plus que bienvenus. Ces derniers améliorent, entre autres, certains temps de chargement, tout en…

Ray-Ban Meta : la polémique sur la vie privée pousse ce géant à faire marche arrière

Dans certains pays européens, les lunettes connectées ne sont pas les bienvenues. En effet, un distributeur refuse purement et simplement de revendre les Ray-Ban de Meta. Après les smartphones pliables…

Windows 11 : vos jeux vont enfin se charger plus vite grâce à cette nouveauté

Les joueurs PC les plus exigeants vont être aux anges. En effet, Microsoft optimise son dernier système d’exploitation, Windows 11, dans le but de réduire les temps de chargement et…

Cette tablette Honor tombe à 85 € : écran de 11 pouces, 128 Go de stockage et puce Snapdragon à bord

La Honor Pad X8a a tout pour séduire ceux qui cherchent une tablette pas chère. Sa fiche technique est loin d’être décevante pour son prix. En ce moment, elle est…

GTA 6 va repousser toutes les limites, le classement PEGI 18+ ne laisse aucun doute

Comme tout bon opus de la saga Grand Theft Auto, le prochain titre de Rockstar devrait faire la part belle aux excès en tout genre. Le classement PEGI 18+ de…

AliExpress fait chuter ses prix pendant une semaine : voici les meilleures offres à saisir

Une nouvelle campagne Local Day d’AliExpress a commencé le 1er octobre 2026. Pendant une semaine, des codes promo sont disponibles, et permettent de réduire le prix de nombreux produits appartenant…

Google Pixel 10a : ce code promo fait tomber son prix à moins de 370 € (-33%)

Le Pixel 10a devient bien plus accessible grâce à une double promo. Le smartphone de Google revient à 368 € au lieu de 549 €. Voir l’offre sur le Pixel…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.