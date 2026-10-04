Ces robots finissent comme le Terminator, et ce n’est pas une blague

Une entreprise américaine a choisi une méthode d’« exécution » bien précise pour ses robots. Celle-ci a décidé de les envoyer sauter dans une cuve d’acier en fusion, ce qui rappelle forcément la scène culte du film Terminator 2…

Robot dans une cuve d'acier en fusion
Crédits photo : Figure

Les robots commencent à envahir nos sociétés. Ces derniers sont de plus en plus performants, et notamment grâce à l’intelligence artificielle. On pense par exemple à ce robot d’ASUS, si intelligent qu’il agit avant même que vous demandiez. Et, tout comme l’IA, les robots commencent à remplacer des travailleurs de chair et d’os. On a par exemple pu voir un robot humanoïde prendre la place d’un serveur humain. Mieux encore : en Chine, des appareils du même type règlent la circulation.

De son côté, Nvidia a confié son labo de robots à des IA, et elles ont fait mieux que ses propres ingénieurs. Il semblerait donc que les robots soient toujours plus nombreux. L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, veut d’ailleurs construire pas moins de 10 000 robots Optimus en un an. Rien que ça.

Alors, comment se débarrasser de certains robots devenus obsolètes ? On penserait tout d’abord à un simple recyclage des plus classiques. Mais l’entreprise américaine Figure en a décidé autrement. En effet, celle-ci a choisi de « terminer » ses machines d’une manière spectaculaire.

Hommage à Terminator 2

Tout d’abord, les ingénieurs ont commencé par entraîner les robots. Utilisant leurs programmes d’IA, les machines ont tout d’abord appris à sauter depuis le deuxième étage d’un bâtiment. Mais il ne s’agissait que de la première étape, ces derniers atterrissant en « douceur » sur d’immenses airbags.

Et, deuxième étape, les robots ont finalement sauté dans une cuve géante, remplie de métal en fusion. Il s’agit d’un véritable hommage au cultissime Terminator 2, à l’occasion duquel le célèbre T-800 se « termine » exactement de la même façon. Toutefois, l’entreprise compte bien récupérer les restes de ses robots.

« Après la fusion des F.02 en Finlande, nous avons renvoyé les barres de métal obtenues aux États-Unis avec une nouvelle fonction », explique Figure. « Ce métal est désormais usiné pour fabriquer une série limitée d’objets commémorant le F.02. Seul un petit nombre d’exemplaires sera produit, afin de préserver une partie de l’histoire de Figure dans un format compact que vous pourrez posséder. »


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