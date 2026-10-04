Google change les règles de Gemini, les comptes gratuits vont trinquer

La firme de Mountain View serre la vis pour les utilisateurs gratuits de son IA. En effet, ces derniers perdront bientôt l’accès aux meilleurs modèles d’intelligence artificielle de Google Gemini.

Gemini
Crédits : 123RF

En matière d’intelligence artificielle, Google n’aura pas attendu longtemps pour rattraper son retard face à ses concurrents. Le géant de la tech propose depuis longtemps Gemini, qui s’adapte encore mieux à notre contexte personnel avec cette nouveauté. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que Google n’en finit plus de généraliser son utilisation. L’entreprise a par exemple lancé un tout nouveau moteur de recherche dopé à l’IA. D’une manière générale, Gemini est en train de complètement remplacer Google.

Et, face à des concurrents tels qu’OpenAI et Anthropic, le géant du numérique reste particulièrement populaire. En effet, Gemini affole les compteurs, avec près d’un milliard de personnes utilisant l’IA de Google. Toutefois, la vaste majorité d’entre eux sont très probablement des utilisateurs gratuits.

Les comptes gratuits mis de côté, mais une bonne nouvelle pour les comptes payants

Malheureusement pour ces derniers, les choses vont bientôt changer chez Google. La firme de Mountain View s’apprête en effet à brider les possibilités offertes par les comptes gratuits. Ainsi, à compter du 9 octobre prochain, les membres non payants de Gemini n’auront plus accès aux modèles Flash de l’entreprise, et encore moins au modèle Pro ou au Deep Think. Ceux-ci devront se contenter du modèle allégé Flash-Lite. Mais ce n’est pas tout.

En effet, certains utilisateurs payants ne seront pas épargnés par ces restrictions. Ainsi, les personnes ayant souscrit à la formule Google AI Plus devront se contenter des modèles Flash et Flash-Lite. Les modèles Pro et Deep Think seront réservés aux comptes Google AI Pro et Google AI Ultra.

Malgré tout, ces nouvelles restrictions s’accompagnent d’une bonne nouvelle. Le moteur de raisonnement Deep Think, une IA surpuissante qui réfléchit à plein de choses en même temps, pourra être utilisé par les abonnés Google AI Pro. Celui-ci était auparavant réservé aux abonnés Ultra.

En France, la formule Google AI Plus coûte 4,99 €/mois, contre 19,99 €/mois pour Google AI Pro. De son côté, l’abonnement Google AI Ultra coûte pas moins de 99,99 € par mois. Alors, Gemini vous perd entre ses fonctions gratuites et payantes ? On vous explique tout ici.


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