L’IA nous rendrait moins attentifs, et les conséquences pourraient être graves

L’utilisation excessive de chatbots d’IA pourrait avoir une conséquence inattendue. En effet, l’intelligence artificielle pourrait sérieusement impacter notre capacité à écouter.

etude écoute micro smartphone
Crédits : 123RF

En 2026, l’intelligence artificielle est absolument partout. Mais son explosion a de nombreuses conséquences négatives. Tout d’abord, les innombrables centres de données, indispensables à l’entraînement de l’IA, ont besoin d’importantes quantités de composants, et notamment de RAM. La demande ayant dépassé l’offre, une véritable crise de la RAM, ou « RAmagedon », bouleverse l’industrie.

De nombreux fabricants ont ainsi considérablement augmenté leurs prix. On pense notamment à Apple, avec pas moins de 700 € d’augmentation dans certains cas. C’est également le cas d’Xbox, qui a augmenté le prix de ses consoles en août dernier. Mais, au-delà d’impacter votre portefeuille, l’intelligence artificielle pourrait également toucher la capacité d’écoute des humains.

C’est en tout cas ce que laisse entendre Shirleene Robinson, historienne australienne spécialiste de l’histoire orale. Au cours d’une longue tribune publiée par The Guardian, celle-ci pointe notamment du doigt les « conversations » entretenues avec les chatbots. Ces derniers offrent des réponses concises et rapides.

Quand l’intelligence artificielle s’attaque à notre « humanité »

Par conséquent, les humains auraient tendance à moins écouter leurs semblables, ces derniers préférant parfois se tourner vers l’IA. D’ailleurs, les personnes utiliseraient de moins en moins de mots chaque jour. L’historienne cite une étude menée par des psychologues de l’Université du Missouri-Kansas City et de l’Université de l’Arizona. Selon celle-ci, le nombre de mots prononcés chaque jour diminuerait d’année en année. Ainsi, sur 25 ans, le nombre de mots prononcés quotidiennement serait passé d’environ 16 000 à près de 12 700.

« Nous parlons beaucoup de la perte de notre capacité à écrire à cause de l’IA. Je suis convaincue que notre plus grande perte pourrait être notre capacité à écouter. Écouter des points de vue différents et entrer dans des univers différents est essentiel à notre humanité […] Cela a une importance considérable. Le langage est une culture. Il nous dit qui nous sommes. »

Il est vrai que, de ce côté, l’intelligence artificielle est une vraie bombe à retardement. Celle-ci aurait tendance à nous rendre plus paresseux, tout en faisant perdre à l’humanité le contrôle sur son devenir. Et pourtant, ce vieux réflexe abandonné depuis l’IA vous donne bien plus de réponses


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ces robots finissent comme le Terminator, et ce n’est pas une blague

Une entreprise américaine a choisi une méthode d’« exécution » bien précise pour ses robots. Celle-ci a décidé de les envoyer sauter dans une cuve d’acier en fusion, ce qui…

PlayStation 6 : Sony prépare du lourd, les premières caractéristiques fuitent

La future console de Sony se dévoile déjà. Certains indices nous en apprennent plus quant à la PlayStation 6, et notamment en ce qui concerne le processeur graphique (GPU) de…

Google Messages : ce bug RCS gâche l’envoi de vos photos et vidéos

Le célèbre service de messagerie fait des siennes. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de pièces jointes non envoyées dans Google Messages. Mais, bonne nouvelle, la firme de Mountain View a…

Des batteries de voiture très résistantes, Windows 11 mis à jour, c’est le récap de la semaine

Les batteries LFP affichent une longévité record, Windows 11 déploie sa version 26H2, la BMW i3 gagne en autonomie, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, des scientifiques de…

Chrome sur Android : Google ajoute une barrière avant le remplissage automatique

Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour son navigateur Chrome fonctionnant sous Android. Celle-ci exige une vérification biométrique avant tout remplissage automatique des mots de passe. Le…

Google lance cette application IA sur Android, mais elle ne sert quasiment à rien

Google vient de déployer une application particulièrement efficace basée sur l’intelligence artificielle. Mais, pourtant disponible sur le Play Store, celle-ci n’est quasiment pas accessible pour les utilisateurs Android… Les utilisateurs…

Windows 11 : cette mise à jour va enfin corriger plusieurs problèmes gênants

Les participants au programme Insiders de Windows 11 peuvent d’ores et déjà profiter de nouveaux builds plus que bienvenus. Ces derniers améliorent, entre autres, certains temps de chargement, tout en…

Ray-Ban Meta : la polémique sur la vie privée pousse ce géant à faire marche arrière

Dans certains pays européens, les lunettes connectées ne sont pas les bienvenues. En effet, un distributeur refuse purement et simplement de revendre les Ray-Ban de Meta. Après les smartphones pliables…

Windows 11 : vos jeux vont enfin se charger plus vite grâce à cette nouveauté

Les joueurs PC les plus exigeants vont être aux anges. En effet, Microsoft optimise son dernier système d’exploitation, Windows 11, dans le but de réduire les temps de chargement et…

Cette tablette Honor tombe à 85 € : écran de 11 pouces, 128 Go de stockage et puce Snapdragon à bord

La Honor Pad X8a a tout pour séduire ceux qui cherchent une tablette pas chère. Sa fiche technique est loin d’être décevante pour son prix. En ce moment, elle est…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.