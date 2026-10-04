L’IA nous rendrait moins attentifs, et les conséquences pourraient être graves

L’utilisation excessive de chatbots d’IA pourrait avoir une conséquence inattendue. En effet, l’intelligence artificielle pourrait sérieusement impacter notre capacité à écouter.

En 2026, l’intelligence artificielle est absolument partout. Mais son explosion a de nombreuses conséquences négatives. Tout d’abord, les innombrables centres de données, indispensables à l’entraînement de l’IA, ont besoin d’importantes quantités de composants, et notamment de RAM. La demande ayant dépassé l’offre, une véritable crise de la RAM, ou « RAmagedon », bouleverse l’industrie.

De nombreux fabricants ont ainsi considérablement augmenté leurs prix. On pense notamment à Apple, avec pas moins de 700 € d’augmentation dans certains cas. C’est également le cas d’Xbox, qui a augmenté le prix de ses consoles en août dernier. Mais, au-delà d’impacter votre portefeuille, l’intelligence artificielle pourrait également toucher la capacité d’écoute des humains.

C’est en tout cas ce que laisse entendre Shirleene Robinson, historienne australienne spécialiste de l’histoire orale. Au cours d’une longue tribune publiée par The Guardian, celle-ci pointe notamment du doigt les « conversations » entretenues avec les chatbots. Ces derniers offrent des réponses concises et rapides.

Quand l’intelligence artificielle s’attaque à notre « humanité »

Par conséquent, les humains auraient tendance à moins écouter leurs semblables, ces derniers préférant parfois se tourner vers l’IA. D’ailleurs, les personnes utiliseraient de moins en moins de mots chaque jour. L’historienne cite une étude menée par des psychologues de l’Université du Missouri-Kansas City et de l’Université de l’Arizona. Selon celle-ci, le nombre de mots prononcés chaque jour diminuerait d’année en année. Ainsi, sur 25 ans, le nombre de mots prononcés quotidiennement serait passé d’environ 16 000 à près de 12 700.

« Nous parlons beaucoup de la perte de notre capacité à écrire à cause de l’IA. Je suis convaincue que notre plus grande perte pourrait être notre capacité à écouter. Écouter des points de vue différents et entrer dans des univers différents est essentiel à notre humanité […] Cela a une importance considérable. Le langage est une culture. Il nous dit qui nous sommes. »

Il est vrai que, de ce côté, l’intelligence artificielle est une vraie bombe à retardement. Celle-ci aurait tendance à nous rendre plus paresseux, tout en faisant perdre à l’humanité le contrôle sur son devenir. Et pourtant, ce vieux réflexe abandonné depuis l’IA vous donne bien plus de réponses…