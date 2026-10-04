Gaming : l’iPhone 18 Pro Max met une énorme claque à son prédécesseur, voici pourquoi

Le tout dernier smartphone d’Apple affiche d’excellentes performances pendant les sessions de gaming. Et pour cause : grâce à son système de refroidissement avancé, l’iPhone 18 Pro Max s’en sort bien mieux que son prédécesseur.

Pour certains gamers, les configurations PC extrêmement coûteuses sont impensables. Et pour cause : la pénurie de RAM touche de plein fouet les cartes graphiques, et leurs prix ont tendance à s’envoler. Dans ce contexte, certains choisissent de se tourner vers les smartphones. En effet, en plus d’offrir davantage de mobilité, ces derniers disposent parfois de performances tout à fait adaptées aux longues sessions de gaming. On pense par exemple au Poco F8 Ultra, équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Mais il ne faut pas oublier que, dans le domaine, l’iPhone s’en sort plutôt bien. Et même très bien parfois. En effet, si le mode jeu d’iOS 18 n’apporte rien de plus que le mode jeu d’Android, cela n’empêche pas les appareils de la marque à la pomme de permettre de jouer à des titres plutôt exigeants. Grâce à sa puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro Max fait par exemple tourner GTA 5 à plus de 60 FPS.

iPhone 18 Pro Max : un système de refroidissement qui change tout

Toutefois, même le plus puissant des smartphones ne serait rien sans un système de refroidissement adéquat. En effet, en cas de chauffe, les performances de l’appareil sont susceptibles de chuter drastiquement. Mais c’est sans compter sur le système de refroidissement à vapeur de l’iPhone 18 Pro Max, qui lui permet d’encaisser de longues séances de jeu.

C’est en tout cas ce qu’a pu constater MrMacRight, qui a passé le dernier smartphone d’Apple au banc d’essai. Celui-ci a comparé les performances de l’appareil à son prédécesseur, l’iPhone 17 Pro Max. Dans ce cadre, le créateur a notamment joué à Resident Evil 4 Remake avec les deux téléphones.

L’iPhone 18 Pro Max a atteint le niveau de chauffe « Fair » après un peu plus de 8 minutes de jeu. L’état « Serious » s’est lui déclenché au bout d’un quart d’heure. De son côté, l’iPhone 17 Pro Max a atteint l’état thermique « Fair » après seulement 2 minutes et 39 secondes. Le niveau « Serious », quant à lui, s’est déclenché en un peu plus de 8 minutes. Le youtubeur a constaté un écart similaire en jouant à Death Stranding.


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