Meta licencie 8 000 employés pour compenser ses investissements dans l’IA

Environ 8 000 salariés de Meta auraient reçu un mail annonçant leur licenciement. Parmi les raisons évoquées, les investissements massifs de l'entreprise dans l'intelligence artificielle.

Meta
Crédits : 123RF

Beaucoup de gens ont déjà peur que l'intelligence artificielle prennent leur travail, comme celui de 16 000 employés d'Amazon par exemple. Mais là, c'est un cran au-dessus. Chez Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram…), les salariés perdent leur emploi non pas pour mettre une IA à leur place, mais pour continuer d'investir dans le secteur. Voilà ce que l'on peut lire dans un mail envoyé à environ 8 000 salariés selon les estimations. En sachant que le groupe de Mark Zuckerberg n'a pas confirmé ce nombre au moment d'écrire ces lignes.

Cela représente donc un peu plus de 10 % des 78 000 employés de Meta. “Nous avons décidé de réduire nos effectifs dans le cadre de nos efforts continus visant à améliorer l'efficacité de l'entreprise et à compenser les autres investissements que nous réalisons. Malheureusement, votre poste a été supprimé dans le cadre de la réorganisation mise en place aujourd'hui“, peut-on lire dans le message. Les “autres investissements” étant principalement liés à l'IA même si ce n'est pas précisé.

Pour dépenser encore plus dans l'IA, Meta se sépare de 10 % de ses salariés

Le montant est connu : Meta veut investir entre 115 et 135 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle en 2026. En 2025, la somme s'élevait à 72 milliards de dollars environ, presque la moitié du budget envisagé aujourd'hui. La firme mise tellement sur l'IA qu'elle a signé un accord pour que ses infrastructures dédiées continuent de fonctionner à plein régime la nuit. En plus des licenciements, 7 000 personnes seraient transférées sur des projets concernant l'IA.

Lire aussi – Meta déploie son assistant shopping IA, qui recommande des articles à partir de nos données personnelles

Sur le réseau social LinkedIn, on trouve déjà des posts d'employés concernés par la procédure. L'une d'elle écrit qu'elle fait partie des “8 000 metamates“. Les profils sont variés et de ce que l'on voit, l'ancienneté n'a pas servi de protection. Certains travaillaient chez Meta depuis plus de 10 ans. Aucun n'a de mots durs pour Meta en revanche, mais ce n'est qu'un très faible échantillon.

Source : Business Insider


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