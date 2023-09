Apple et Microsoft entame un bras de fer avec l’Union européenne pour échapper à la nouvelle législation

Apple et Microsoft font désormais tous leurs possibles pour que leurs applications ne tombent pas sous la définition de « gatekeepers » dans le cadre du DMA. Plus précisément, les deux entreprises tentent respectivement de faire échapper iMessage et Bing à cette nouvelle législation, arguant qu’elles ne sont pas assez populaires pour correspondre aux critères fixés par l’Union européenne.

Depuis le 2 mai 2023, l’Union européenne applique le Digital Market Act (DMA), une nouvelle législation visant spécifiquement les grandes entreprises de la tech, notamment en matière de concurrence et de sécurité des utilisateurs. Cette nouvelle mesure repose en partie sur la notion de gatekeepers, autrement dit de très grosses sociétés et/ou applications capables d’étrangler la concurrence uniquement par leur taille. Ces gatekeepers ont droit à des réglementations plus sévères que les autres, les forçant à appliquer plusieurs contraintes pour se conformer à la loi.

Aussi, les grands noms de la tech ont tout intérêt à échapper à cette définition de gatekeeper s’ils souhaitent continuer à exercer leur activité comme auparavant. C’est précisément ce que tentent actuellement de faire Apple et Microsoft. Le premier, après avoir reconnu être un gatekeeper pour l’immense majorité de ses produits et services, se bat actuellement pour préserver iMessage de la législation. Le second, quant à lui, défend Bing, qui souffrirait certainement du poids des mesures du DMA.

Gatekeeper ou pas gatekeeper ? Apple et Microsoft combattent l’UE

Pour être considéré comme un gatekeeper par l’Union européenne, il faut ainsi avoir réalisé un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros par an au cours des trois dernières années ainsi que compter plus de 45 millions d’utilisateurs par mois. Apple et Microsoft dépassant largement le premier critère, leur argumentaire se base majoritairement sur le second. Les deux entreprises ont jusqu’à demain pour convaincre les autorités.

Pour ce faire, il va donc falloir prouver que ni iMessage et ni Bing ne comptent plus de 45 millions d’utilisateurs au sein de l’Union européenne. Pour Microsoft, au premier abord, le combat paraît raisonnable. Malgré les nombreux efforts depuis plusieurs mois pour améliorer son moteur de recherche, ce dernier est encore loin d’atteindre la popularité de Google, avec ses 3 % de parts de marché. C’est sur ce point que repose son argumentaire : en se pliant aux mêmes réglementations que son rival, Bing n’a aucune chance de survivre face au mastodonte.

Pour Apple en revanche, la situation est un brin plus compliquée. En effet, avec une estimation d’environ 50 millions d’iPhone en circulation à l’heure actuelle au sein de l’Union européenne, chacun avec iMessage installé par défaut et nécessaire pour envoyer des SMS, on a du mal à voir comment Apple compte se débarrasser de cette épine dans le pied. Il n’est, cependant, pas étonnant de voir la firme de Cupertino faire tout son possible pour préserver sa messagerie du DMA. En effet, si l’UE décide de main que celle-ci est bel et bien un gatekeeper, Apple sera probablement contrainte de l’ouvrir au RCS.

Or, c’est précisément ce que celle-ci évite comme la peste depuis de nombreuses années. Ces fameuses bulles bleues, en opposition aux bulles vertes d’Android, est un marqueur fort de différenciation par rapport à la concurrence. Alors que l’entreprise est déjà désormais contrainte d’ouvrir iOS aux boutiques d’applications tierces, elle qui a toujours mis un point d’honneur à ne proposer que l’App Store sur ses iPhone, en plus de devoir intégrer un port USB-C sur son prochain smartphone, il semblerait qu’elle cherche aujourd’hui à sauver les meubles.

