iOS 17 : un dangereux bug bloque l’iPhone sur l’écran de démarrage, voici comment le résoudre

Si vous allumez pour la première fois votre iPhone 15 fraîchement acheté, vous serez peut-être bloqué par un bug sur l’écran de démarrage. Apple a en effet confirmé qu’iOS 17 est victime d’un souci technique qui empêche le système d’exploitation de se lancer. Il existe heureusement une solution pour contourner le problème.

iOS 17 vient de faire son arrivée sur les iPhone et, comme souvent, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, certains utilisateurs sont victimes d’un bug particulièrement gênant, qui les empêche de démarrer correctement leur smartphone. Selon Apple, le bug touche principalement les iPhone 15, iOS 17 étant installé par défaut sur ces derniers. Lorsque l’on essaie d’allumer ces derniers pour la première fois, il se peut qu’ils restent bloqués sur le logo d’Apple sur fond noir.

Si les iPhone 15 sont les premiers concernés, le bug peut également apparaître lors de la mise à jour vers iOS 17 depuis un iPhone compatible. Tous les utilisateurs souhaitant passer sur le dernier système d’exploitation sont donc potentiellement concernés par le problème. Si tel est votre cas, pas de panique : une solution existe. On vous explique comment réagir si vous faites face au bug.

Comme résoudre le bug d’iOS 17 qui bloque l’iPhone sur l’écran de démarrage

Si vous souhaitez installer iOS 17 depuis un iPhone 14 ou antérieur, la première chose à faire est de suivre notre guide pour bien préparer ce dernier à la mise à jour. Vous vous éviterez ainsi bien des casse-tête en cas de souci. Si malgré tout votre iPhone reste bloqué sur l’écran de démarrage, il faut placer celui-ci en mode récupération. Voici comment :

Connectez votre iPhone à votre Mac ou votre PC Windows via un câble USB Maintenez enfoncés les boutons de volume haut, volume bas et verrouillage Attendez que l’iPhone affiche un écran avec un ordinateur et un câble Si vous êtes sur Mac, votre iPhone apparaîtra dans le Finder. Si vous êtes sur Windows, il apparaîtra dans iTunes Dans les deux cas, cliquez sur le bouton Restaurer

Une fois le processus terminé, vous pourrez de nouveau tenter d’installer iOS 17 ou, si vous possédez un iPhone 15, simplement l’allumer.

Il se peut toutefois que cette solution ne règle pas le problème. Si tel est votre cas, votre iPhone n’est pas condamné. Si vous avez effectué une sauvegarde de récupération sur iCloud comme indiqué dans notre guide ci-dessus, vous pouvez récupérer toutes vos données et attendre qu’une mise à jour vienne définitivement régler le bug. Si tel n’est pas encore le cas, munissez-vous de votre ancien smartphone et suivez ces quelques étapes :

Assurez-vous d’être connecté à un réseau WiFi Ouvrez les Réglages puis appuyez sur votre photo de profil Rendez-vous dans la section iCloud puis Sauvegarde iCloud Appuyez sur Sauvegarder maintenant

Ensuite, sur votre nouvel iPhone, procédez comme suit :

Démarrez votre iPhone puis sélectionnez Restaurer à partir d’iCloud Connectez-vous à votre compte iCloud Suivez les instructions à l’écran et laissez l’iPhone récupérer toutes vos données

Votre iPhone devrait alors démarrer correctement jusqu’à l’écran d’accueil, qui plus est avec l’ensemble de vos applications et fichiers de votre ancien modèle. Si le problème persiste, il vous faudra attendre une prochaine mise à jour d’iOS 17 qui viendra corriger le bug. On s’attend à ce qu’un patch soit disponible sous peu.