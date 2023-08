iPhone : le support des messages RCS arrive enfin sur iOS grâce à cette application

En attendant qu'Apple le permette, une application iOS profite d'une mise à jour pour supporter les messages RCS. C'est la première à offrir cette fonctionnalité sur iPhone.

Les SMS, c'est so 2020 (et on est gentil). Google a poussé pour son remplacement complet il y a quelques années en introduisant le RCS, ou Rich Communication System. S'appuyant sur le réseau data et plus sur le réseau cellulaire comme son prédécesseur, le système se rapproche des messageries de chats instantanées auxquelles il emprunte beaucoup. Chiffrement de bout-de-bout, indicateur de saisie en temps réel, accusé de lecture et de réception… Un genre de “super SMS” qu'Android a rapidement adopté, notamment avec Google Messages.

De son côté, Apple résiste avec ses iMessages, malgré une injonction de l'Europe pour que la marque adopte le RCS. En terme de fonctionnalités, le système de la pomme permet les mêmes choses, mais sans compatibilité avec les appareils Android. Une application cherche à corriger le tir en attendant que les iPhone supportent nativement le RCS : Beeper. Son but premier et de regrouper sur une seule interface toutes vos messageries mobiles.

Cette application iOS se met à jour et supporte les messages RCS

Dans un premier temps, il vous faut bien sûr télécharger et installer l'application. Actuellement, elle regroupe une quinzaine de messageries, dont celles de réseaux sociaux comme X (Twitter) ou Messenger de Facebook. Le support du RCS et de Google Messages est encore en bêta. Pour l'activer, touchez l'icone en forme d'engrenage, rendez-vous dans Chat Networks puis Google Messages. Tout n'est pas encore parfait. Envoyer et recevoir des emojis se fait sans souci, mais les photos de profil ne sont pas affichées par exemple, de même que l'indicateur de saisie en temps réel.

Les différents bugs sont connus et les équipes travaillent déjà à leur résolution pour offrir un support complet du standard de messagerie made in Google. Notez que Beeper inscrit les nouveaux venus sur une liste d'attente plus ou moins fournie. Il est possible que vous n'ayez pas accès de suite à l'application si vous n'avez jamais fait de demande pour utiliser le service. Soyez patient, cela peut prendre un peu de temps.