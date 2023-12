Apple continue de bloquer iMessage sur Android, cette application en fait les frais

Apple intensifie ses efforts pour empêcher l'utilisation d'iMessage sur les appareils Android, une démarche illustrée par la récente désactivation de l'application Beeper Mini.

L'exclusivité d'iMessage aux appareils Apple est encore aujourd'hui un point de différenciation majeur pour la marque. Tous ceux qui ont ou ont eu un iPhone le savent : la bulle bleue est cool parce qu'elle offre des fonctionnalités modernes que la bulle n'a pas ! Des initiatives comme celle de Nothing tentent de briser cette exclusivité en adaptant iMessage sur Android. Ces efforts, bien que plébiscités par les utilisateurs, se heurtent à la résistance de la firme de Cupertino, déterminée à maintenir son service de messagerie fermé à son propre écosystème.

Lire aussi – Windows 11 accueille enfin iMessage, comment utiliser la messagerie d’Apple sur votre PC

Une autre initiative a récemment réussi à se démarquer : Beeper Mini. Cette application permet d'accéder à iMessage depuis un smartphone Android. Cette initiative a suscité un vif intérêt, notamment parmi ceux qui souhaitent une interopérabilité entre iOS et Android. Mais pour cela, elle exploite une faille dans système de messagerie d'Apple.

Apple bloque iMessage sur Android pour des raisons de sécurité

Beeper Mini s'appuie en effet sur des identifications fictives pour connecter les utilisateurs Android à iMessage, une méthode qui a attiré l'attention d'Apple. La firme américaine a depuis pris des mesures pour bloquer cette technique, invoquant dans une déclaration à nos confrères de 9to5Google, des risques pour la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs. Selon elle, Beeper Mini faciliterait l'exposition de métadonnées sensibles et exposerait davantage les propriétaires d'iPhone aux messages indésirables, aux spams et au phishing.

Pour les créateurs de Beeper Mini, cette action prouve qu'Apple veut juste maintenir sa mainmise sur les services de messagerie de l'iPhone. Les développeurs assurent que leur application conserve le cryptage des messages et protège davantage la confidentialité des utilisateurs que des SMS traditionnels.

Si Apple refuse d’étendre iMessage hors de son écosystème, l'Europe pousse la firme à ouvrir l'iPhone à des systèmes standardisés plus modernes. Nous pensons notamment au RCS (Rich Communication System) que Google a d'ores et déjà intégré à Android. En effet, Apple a annoncé l'intégration de ce système dans les iPhone en 2024. Cela facilitera considérablement l'interopérabilité des messages enrichis entre iOS et Android.

Source : 9to5Google