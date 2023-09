iPhone 15 : Apple a un système invisible pour vérifier leur authenticité

Il y a une nouveauté invisible dans les iPhone 15. Où plutôt sur leur boîte. En utilisant une lampe UV, il est possible de révéler deux filigranes qui attestent que ce n'est pas une contrefaçon. Enfin, son emballage en tout cas.

Dès qu'un nouveau smartphone haut de gamme sort, un marché parallèle se met en place. Celui des contrefaçons. À ce niveau là, Apple est particulièrement touché. Les iPhone 15 disponibles depuis aujourd'hui ne font malheureusement pas exception à la règle et on s'attend à voir débarquer des copies plus ou moins bien faites sur les sites de vente en ligne. Le phénomène est une réalité. En avril dernier, une famille écopait de 51 millions de dollars d'amende pour avoir vendu de faux iPhone pendant des années.

Même la marque peut malgré elle devenir complice du système. Un homme a envoyé pendant 3 ans des faux iPhone à Apple pour faire jouer la garantie et en recevoir des vrais en remplacement. Il les revendait ensuite sans crainte. C'est dire si l'entreprise a tout intérêt à trouver des moyens de lutter contre les copies de ses smartphones. Avec sa dernière gamme, elle a justement ajouté un système que vous ne verrez pas, à moins d'utiliser une lampe Ultraviolet.

Dans une vidéo publiée sur X (Twitter), le célèbre leaker Majin Bu montre qu'en passant une lampe UV au dos de la boîte, sur les coins de droite, on peut voir deux petits filigranes. Sûrement pour éviter que les escrocs cherchent juste à les reproduire, l'un d'eux est un QR Code. Comme il n'est présent que sur l'emballage, on suppose qu'il est associé à l'iPhone 15 qui se trouve dedans. Sinon il serait possible de vendre un faux mobile dans une vraie boîte.

Au niveau de l'acheteur, il est aussi possible de vérifier si le numéro de série présent sur la boîte est bien le même que celui de l'appareil à l'intérieur. Ces recommandations concernent surtout la revente d'occasion ou de produits reconditionnés. Si vous arrivez à mettre la main sur un iPhone 15 dans un Apple Store malgré la grève, il n'y aura pas de souci.

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023