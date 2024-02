Bon plan Samsung : avec ce code promo, les prix chutent encore plus !

Samsung propose actuellement de belles promotions sur son site internet. En plus des remises immédiates ou des offres de remboursement, vous bénéficiez d’une réduction de 10 € tous les 100 € d’achat directement sur votre panier. Vite, l’offre n’est valable que jusqu’à ce lundi 26 février !

Comment bénéficier des 10€ de remise tous les 100€ d’achat ?

Si vous prévoyez d’acheter une nouvelle TV, une barres de son, un frigo, un lave-linge, un écran PC ou encore un SSD, c’est le bon moment ! Avec le code MAISON10 valable sur les accessoires, les rayons TV, Audio, Electroménager, Mémoire et Moniteurs, obtenez 10 € de remise immédiate tous les 100 € d’achat dans votre panier. Et bonne nouvelle, ce code promo est cumulable avec les offres déjà en cours. Vous pouvez ainsi réaliser vos emplettes à prix réduit.

Le réfrigérateur double de 348L est habituellement en vente à 870 € sur le site officiel mais il est actuellement affiché à seulement 649 €. Avec le code MAISON10, son prix baisse à 589 € ! De même, la TV QLED 4K de 43 pouces 43Q60C 2023 est affichée à 599 € mais en utilisant le code MAISON10, il passe à 549 € dans votre panier. De plus, avec les 50 € sur ce modèle, le prix de revient de la TV chute à 499 € seulement. Ne tardez pas, l’offre des 10 € de remise tous les 100 € d’achat n’est valable que jusqu’au lundi 26 février et elle se limite à un montant maximum de 3000€.

L’écran PC gaming Odyssey G3 de 32 pouces passe à 219 € au lieu 259 €

L’écran PC Odyssey G3 de 32 pouces est habituellement en vente à 259 €. Mais grâce à la promotion actuellement en cours, vous pouvez l’avoir pour 239 €. En utilisant le code MAISON10 dans votre panier, son prix chute à nouveau pour terminer à seulement 219 €. C’est un excellent prix pour ce modèle spécialement conçu pour le gaming.

L’Odyssey G3 de 32 pouces bénéficie ainsi d’un taux de rafraîchissement de 165Hz pour une plus grande fluidité des images. La dalle aux bords ultra-fins bénéfice d’une résolution de 1920 x 1,080 px. De plus, l’écran peut se pivoter à 90°. Vous pouvez donc l’utiliser en mode portrait.

La TV Neo QLED 55QN95C 2023 passe à 1 779 € au lieu de 2 299€

L’excellente smart TV Neo QLED 55QN95C de 55 pouces était affichée il y a quelques semaines encore à 2 799€. Mais son prix a récemment chuté à seulement 2 299€. Avec le code MAISON10, son baisse à seulement 2 079 €, mais ça n’est pas tout puisque la TV profite actuellement d’une offre de remboursement de 300 €. Vous pouvez donc l’avoir à 1 779 €.

Avec son processeur Neural Quantum Processor 4K, la Neo QLED QN95C de 55 pouces est une TV est ultra rapide et puissante. Elle dispose d’une dalle anti-reflet 4K. Grâce à la technologie Quantum Mini LED, l’écran est ultra lumineux et chaque détail est visible, même dans les zones les plus sombres. Par ailleurs, avec Neo Quantum HDR+, les couleurs sont vives et riches. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les images sont fluides. C’est donc un modèle qui peut parfaitement s’utiliser pour du gaming. La TV est d’ailleurs dotée de la plateforme de jeux en streaming Gaming Hub dans laquelle vous retrouvez les principales applications de cloud gaming comme NVIDIA GeForce Now, Blacknut, Anstream ou encore Xbox Game Pass. Quant à la connectique, on retrouve entre autres quatre ports HDMI, deux ports USB, un port Ethernet (RJ45), le Bluetooth et le Wi-Fi.

La barre de son C-Series HW-C450 2023 passe à 159 € au lieu de 199 €

Si vous cherchez une bonne barre de son à petit prix, la barre de son sans fil C-Series HW-C450 2023 pourrait vous intéresser. Elle est actuellement proposée à 199 € sur le site officiel de Samsung, mais en renseignant le code MAISON10 dans votre panier, vous pouvez l’avoir à 189 €. Grâce à l’offre de remboursement de 30 €, vous l’obtenez au final qu’à 159 €.

Ce modèle avec un système 2.1Ch offre un son puissant de 300W à l’aide de 3 haut-parleurs. La barre de son est également accompagné par un caisson pour des basses profondes. Avec le mode Base Boost, vos basses sont plus intenses pour vos soirées cinéma. Le mode jeu vous offre également une de jeu plus immersive. Les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X offrent fournissent un son surround 3D pour une expérience englobante.

Enfin, la barre de son C-Series HW-C450 2023 est équipée du Bluetooth et d’une télécommande universelle qui vous permet également de contrôler votre TV Samsung.