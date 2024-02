Une caméra sport de la marque DJI fait l'objet d'un super bon plan à saisir sur le site Rakuten. Depuis le vendeur Boulanger, le modèle Osmo Action 4 bénéficie d'une réduction globale de 130 euros. Et l'offre promotionnelle est valable uniquement aujourd'hui !

En ce mercredi 28 février 2024, Rakuten permet à ses clients de bénéficier d'un code promotionnel d'une valeur de 30 euros pour tout achat supérieur ou égal à 299 euros. Parmi les produits high-tech éligibles à l'opération, on peut trouver une caméra sport DJI.

Par l'intermédiaire de la boutique officielle Boulanger, la DJI Osmo Action 4 Standard Combo est à 299 euros au lieu de 429 euros. La réduction totale de 130 euros se fait grâce à une remise immédiate de 100 euros et via le coupon RAKUTEN30. Pour information, le code doit être saisi au cours de l'étape de la commande et la livraison du produit peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin Boulanger.

À propos de ses points forts, la DJI Osmo Action 4 donne la possibilité d'enregistrer des vidéos 4K/120 fps et de réaliser des photos de 10 MP grâce à son double écran (2.25″ pour l'écran principal et 1.4″ pour l'écran avant). L'excellente stabilisation permet d'obtenir des images fluides, quels que soient vos mouvements. Étanche jusqu'à 60 mètres de profondeur avec boîtier, cette action cam est idéale pour la plongée.

L’Osmo Action 4 de DJI dispose aussi d'une résistance au froid et au chaud accrue. Vous pouvez ainsi enregistrer des vidéos avec des températures comprises entre -20 degrés et 45 degrés Celsius. Côté batterie, vous pouvez profiter d'une belle autonomie pouvant atteindre les 2h30 d'utilisation. Enfin, l'appareil est fourni une batterie, un cadran de protection horizontal-vertical, un support d'installation à démontage rapide, une base adhésive plate, une vis de fixation, un câble PD USB-C à USB-C, un pare-soleil d'objectif, un patin antidérapant et un autocollant.