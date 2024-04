Belles chutes de prix sur les tablettes Samsung grâce à ce code promo, vite !

Vous cherchez un bon plan pour acheter une nouvelle tablette à un bon prix ? Cette offre devrait vous plaire. Samsung propose actuellement une belle réduction immédiate de 10 € tous les 100€ d’achat dans votre panier. Et bonne nouvelle, l’offre est valable sur les PC portables, stockage, moniteurs et tablettes ! Mais ne tardez pas, le code promo expire lundi !

Le marché des tablettes tactiles est très concurrentiel mais Samsung se démarque en proposant des modèles à la fois performants et à un prix accessible. À mi chemin entre PC portables et smartphones, les tablettes Android sont compactes, faciles à transporter, et peuvent s’utiliser à l’aide du Wifi ou d’une connexion 5G. Vous pouvez ainsi naviguer sur internet, gérer vos e-mails ou encore apprécier des vidéos.

Du vendredi 12 avril au lundi 15 avril à 11h59, Samsung propose une offre exceptionnelle sur le site officiel. Vous pouvez ainsi bénéficier de 10€ de réduction immédiate tous les 100€ d’achat grâce au code GEEK10 à saisir dans votre panier. En plus d’être valable sur les PC portables, stockage et moniteurs, ce code promo vous permet d’acheter votre tablette à prix réduit.

Samsung Galaxy Tab S9 FE et S9 + dès à 389 € (339€ avec le bonus reprise) au lieu de 449 €

La Samsung Galaxy Tab S9 FE est la plus récente des tablettes Samsung. Cette « Fan Edition » vous permet d’avoir une tablette de la série des S9, sans avoir à faire de grands compromis. C’est donc un modèle au design haut de gamme, fourni avec son stylet.

Il est équipé d’un processeur Exynos 1380 avec 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il dispose également d’un écran de 10,9 pouces avec une résolution de 2304 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie de 8 000 mAh permet d’obtenir jusqu’à 16 heures d’autonomie, ce qui est amplement suffisant pour tenir toute une journée. Il bénéficie également de la recharge rapide 45W. Coté photo, on retrouve un capteur de 8 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 12 mégapixels.

Enfin, grâce cette tablette est certifiée IP68, elle est donc résistante à l'eau et à la poussière. Grâce au code promo GEEK10 de Samsung, vous pouvez obtenir la Galaxy Tab S9 FE à 389 € eu lieu de 449 €. Vous pouvez en plus profiter du bonus de reprise de 50 €, faisant ainsi baisser son prix à 339 € seulement !

Si vous voulez un modèle avec un plus grand écran, la version S9 FE + est également concernée par l’offre.

Samsung Galaxy Tab A9 à seulement 179,90€

Si vous cherchez une tablette Android pas chère, les modèles de la série Galaxy Tab A9 sont faits pour vous. Grâce au code promo GEEK10, le prix de la tablette est encore plus bas, passant ainsi à seulement 179 € pour sa version Wifi avec 64 Go de stockage.

La Samsung Galaxy Tab A9 est une tablette d’entrée de gamme destinée à un usage web et au divertissement. La version la moins chère dispose d’un SoC MTK MT8781 (G99) épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. On retrouve également un écran LCD de 8,7 pouces avec une définition WXGA+ (1340 x 800 pixels) et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Pour l’autonomie, la batterie d’une capacité de 5100 mAh compatible avec la recharge de 15W, vous permet de tenir la journée sans difficulté. Enfin, pour la photo, la tablette est équipée d’objectif arrière de 8 mégapixels et d’un capteur avant de 2 mégapixels.

Samsung Galaxy Tab S9 + à 1 039 € (889 € avec l'offre de remboursement) + Book Cover offert au lieu de 1 149 €

Samsung propose également des tablettes haut de gamme. La Samsung Galaxy Tab S9+ affiche des caractéristiques plus avancées que la version standard. Elle intègre le processeur Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm couplé à 12 Go de RAM. C’est un SoC ultra puissant et performant. Elle dispose également d’un bel écran tactile AMOLED de 12,4 pouces (2800 x 1752 pixels) avec un taux de rafraîchissement maximal à 120 Hz.

Pour la partie photo, la tablette est dotée d’un double capteur arrière, à savoir un grand-angle de 13 Mpx et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les capteur selfie est un grand angle de deux 12 mégapixels. Enfin, la batterie de 10 090 mAh est compatible avec la charge rapide de 45W.

Normalement en vente à 1 149 €, la Samsung Galaxy Tab S9+ passe à seulement 889 € en cumulant led 10 € de réduction tous les 100 € d'achat dans le panier avec l'offre de remboursement de 150 €. Le Book Cover offert s'ajoute automatiquement dans votre panier.

Tout comme la Samsung Galaxy Tab S9 +, les S9 et S9 Ultra bénéficient de l’offre des 10 € de remise tous les 100 € d’achat. Vous pouvez donc les avoir à un excellent prix.

Comment bénéficier de l’offre Samsung : 10€ de remise tous les 100€ d’achat ?

Du vendredi 12 avril à 17h au lundi 16 octobre 2023 à 11h59, vous pouvez acheter votre tablette mais aussi votre PC portable, votre stockage et votre moniteur à un prix réduit grâce au code promo GEEK10. Ce code est à renseigner dans votre panier, juste avant le paiement. Vous obtiendrez alors automatiquement 10€ de réduction tous les 100€ d’achat.

À noter : cette remise est compatible avec les autres offres promotionnelles en cours. Elle est néanmoins non cumulable avec d'autres codes de réduction Samsung. Par ailleurs, elle est limitée à un montant maximal au panier de 3000€. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

À lire également : Voici notre comparatif des meilleures tablettes Samsung.