Microsoft-Activision-Blizzard : tout ce qui va changer après le rachat historique

Activision Blizzard est racheté par Microsoft ! Une transaction d’une ampleur inédite dans le monde du jeu vidéo et qui devrait changer le visage de l'industrie. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur les choses qu’il faut savoir sur ce rachat historique et sur les changements qu’il devrait amener dans le futur.

Séisme ! Coup de tonnerre ! Véritable choc dans l’industrie ! Le 18 janvier 2022, Microsoft a annoncé racheter Activision Blizzard, l’un des plus grands éditeurs du monde du jeu vidéo (Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Candy Crush…). Une transaction surprise que personne n’avait vu venir et qui va changer beaucoup de choses.

Depuis quelques années, Microsoft enchaîne les rachats de studios et d’éditeurs pour solidifier sa partie jeu vidéo, mais rien ne laissait présager une opération de si grande envergure. Qu’est-ce que cela signifie pour nos consoles ? Le Game Pass va-t-il encore s’enrichir ? Les jeux Blizzard deviendront-ils des exclus Xbox ? Dans ce dossier, nous allons tenter de répondre aux questions que vous vous posez peut-être.

Que s’est-il passé ?

Le 18 janvier 2022, le Wall Street Journal annonce que Microsoft est sur le point de racheter Activision Blizzard pour une somme faramineuse. La rumeur n’a pas le temps d’enfler sur les réseaux sociaux que la firme de Redmond annonce officiellement la chose : elle est désormais propriétaire de la troisième plus grosse société gaming du monde.

C’est un véritable choc. Personne ne l’avait vu venir. Depuis quelques années, Microsoft enchaîne certes les rachats de studios de développement et d’éditeurs (Obsidian, Zenimax, Ninja Theory…), mais rien ne laissait présager une transaction de si grande ampleur. Le chiffre donné est pharaonique, puisque la vente est évaluée à 68,7 milliards de dollars (60 milliards d’euros).

Il s’agit de loin du plus gros rachat jamais effectué par Microsoft (LinkedIn lui avait coûté 26 milliards de dollars). En termes de jeu vidéo, c’est d’une ampleur inédite. Le rachat de Zenimax, que beaucoup avaient jugé énorme à l’époque, ne lui avait coûté « que » 7,5 milliards de dollars. Cette nouvelle opération est un changement majeur dans l'histoire du média, tout simplement.

Les 10 000 employés d’Activision Blizzard vont passer sous la houlette de Microsoft, ainsi que toutes les licences de l’éditeur. On parle ici de Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo ou encore Candy Crush, le jeu mobile le plus rentable de tous les temps.

Ce rachat sera effectif dès le mois de juillet 2023 et selon le Wall Street Journal, ce sera à cette date que le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, laissera sa place. En attendant, il reste en poste, mais répondra directement à Phil Spencer, le boss de Microsoft Gaming.

Qu’est-ce que cela change dans l’industrie ?

Ce rachat n’est pas anodin, puisqu’il va changer énormément de choses dans l’industrie. En termes de business, déjà, il signe une restructuration en interne chez Microsoft. La firme de Redmond a en effet annoncé la création d’une société propre, Microsoft Gaming, qui regroupe tous les studios et éditeurs gaming qui lui appartiennent. Le tout sera chapeauté par Phil Spencer.

En ce qui concerne les jeux, il est encore tôt pour savoir ce que ce rachat va engendrer, mais il est déjà possible d’esquisser un avenir possible. Microsoft a ainsi annoncé que les licences phares de l’éditeur viendraient enrichir son Game Pass. Ce service est petit à petit en train de devenir un incontournable. Les jeux Activision Blizzard réunissent 400 millions de joueurs actifs (chiffres de Microsoft), qui viendront donc s’ajouter aux 25 millions d’abonnés déjà inscrits sur la plateforme. Un énorme bond en avant. À l’avenir, Microsoft va donc renforcer son Game Pass, mais aussi son catalogue d’exclusivités. Il pourrait développer quelques futurs hits réservés à sa console afin d’attirer les joueurs. Diablo 4 uniquement sur Xbox ? C’est une possibilité…

De même, cet événement va avoir un impact fort sur ce qu'on appelle la “guerre des consoles”. Sony voit sa position de leader de plus en plus contestée. Le but de Microsoft est clair : détrôner le géant japonais de la première marche du podium, que ce soit sur cette génération ou la suivante.

Enfin, ce rachat pourrait redonner un coup de boost à Activision Blizzard en termes de créativité. Microsoft pourrait ainsi pousser l’éditeur à développer des licences inédites ou même de nouveaux jeux dans des univers connus. Peut-être que la formule Call of Duty changera-t-elle radicalement ou que des jeux d’aventure dans le monde de Starcraft seront créés ? On peut même imaginer d’autres studios Microsoft travailler sur des licences Blizzard. Tout est possible !

Activision Blizzard va-t-il disparaître ?

Pour le moment, Activision Blizzard n’est pas en danger de disparition, bien au contraire. Microsoft n’a en effet pas dépensé une somme faramineuse pour liquider la société, mais bien pour l’exploiter. De plus, la firme de Redmond aimerait ne pas réitérer certaines erreurs du passé. Dans le documentaire Power On qui retrace l’histoire de la Xbox, Phil Spencer évoque le cas de Lionhead, studio derrière la licence Fable. Acheté en 2006, le développeur s’est perdu dans la création de jeux coûteux et inutiles (puisqu’ils ont été annulés). Au lieu de redresser la barre, Microsoft a tout simplement préféré fermer le studio en 2016. C’était une erreur, selon Spencer, car il y avait bien mieux à faire avec les talents qui le composaient.

On peut donc supposer qu'Activision Blizzard sera chouchouté, surtout que ses licences et sa communauté (surtout celle des jeux Blizzard) sont importantes. Mais encore une fois, tout est possible.

Que va-t-il arriver aux licences Activision Blizzard ?

Comme nous le disions plus haut, Microsoft pourrait choisir d’exploiter pleinement les licences existantes et les jeux toujours actifs (WoW, StarCraft, Diablo) tout en développant de nouveaux titres.

On pourrait penser que ce rachat serait synonyme de licences Blizzard maintenant exclusives à la Xbox, mais il n’en sera rien (du moins dans un premier temps). Phil Spencer s’est en effet voulu rassurant dans les colonnes de Bloomberg. Il affirme ne pas vouloir diviser les communautés et que les jeux phares sortiront toujours sur PS5. De plus, un jeu Microsoft qui sort sur PS5 rapportera toujours de l’agent à Microsoft…

Le cas de Zenimax pourrait contribuer à rassurer les joueurs. Bien que la société appartienne à Microsoft, ses titres sortent toujours sur la console de Sony. Toutefois, certains gros jeux, comme le futur Starfield ou The Elder Scrolls 6, seront exclusifs à la Xbox. On peut imaginer le même cas de figure pour Activision Blizzard.

Que va-t-il arriver à mon abonnement World of Warcraft, mes personnages de Diablo ou mes stats de Warzone ?

Les joueurs ayant passé du temps sur les jeux Activision Blizzard craignent pour leurs données, ce qui est bien normal. Que va-t-il arriver à vos stats sur Warzone ? À votre mage niveau 60 sur World of Warcraft ou encore à votre nécromancien de Diablo 2 Resurrected ? Pour l’instant, rien de plus qu’aujourd’hui.

À lire aussi – Test de Diablo 2 Resurrected : le mal est de retour et ça fait du bien

Microsoft n’a pas l’intention de fermer les serveurs de WoW ou des autres jeux comme Diablo. Ces derniers rassemblent une grosse communauté et rapportent encore de l’argent pour un coût de développement moindre. La firme de Redmond a donc tout intérêt à laisser tourner la machine. De plus, comme nous le disions plus haut, le rachat n’aurait aucun intérêt si c’est pour tout fermer.

En revanche, on peut s’attendre à ce que le launcher Battle.net disparaisse. Il est en effet fort probable que Microsoft cherche à harmoniser ses services en incluant tous ses jeux dans le lanceur du Game Pass sur PC. Démarrer World of Warcraft via le Game Pass… et pourquoi pas ? L'abonnement au MMO (13 euros par mois) pourrait aussi évoluer à l'avenir et être inclus dans le service, qui sait ?

Ce rachat est-il bon signe pour l’avenir d’Activision Blizzard ?

Reste maintenant une question majeure : ce rachat est-il bon signe pour l’avenir d’Activision Blizzard ? En reprenant l’exemple des autres studios acquis par Microsoft, nous sommes plutôt optimistes.

Mais le cas d’Activision Blizzard est un peu particulier, notamment à cause de sa taille, mais aussi du contexte actuel. On le rappelle, la société est dans la tourmente depuis quelques années maintenant et son image n’est plus aussi reluisante qu’avant. En 2019, il y avait déjà eu l’affaire Blitzchung, ce joueur Hearthstone banni des compétitions officielles pour son soutien affiché à Hong Kong. Mais en 2021, c’est une affaire bien différente qui a définitivement entaché Blizzard. Les accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles se sont enchaînées, la justice a été saisie et même Bobby Kotick, le PDG de la société, est mouillé personnellement.

Si rien ne dit que l’avenir sera rose pour les employés, on peut supposer que la firme de Redmond se décide de faire un peu de ménage pour repartir sur de bonnes bases. Le rachat était-il ce qu’il fallait pour stopper cette descente aux enfers ? L’avenir nous le dira, mais pour notre part, nous pensons que oui.

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft n’en est qu’à ses prémisses. En fonction de l’actualité, ce dossier sera bien entendu amené à évoluer.