Xbox Game Pass : le service de gaming de Microsoft atteint les 25 millions d’abonnés

Jusqu'alors, Microsoft s'était bien gardé de dévoiler le nombre exacte d'abonnés au Xbox Game Pass. Mais à l'occasion du rachat du géant du jeu vidéo Activision-Blizzard, l'entreprise américaine a enfin levé le voile sur ce secret bien gardé : 25 millions d'utilisateurs.

L'actualité de ce mardi 18 janvier 2022 a été occupé par une annonce surprise de Microsoft. En effet, la firme de Redmond a officialisé le rachat d'un poids lourd de l'industrie vidéoludique : Activision-Blizzard. L'entreprise américaine a mis 60 milliards de dollars sur la table pour acquérir l'éditeur de licences ultra populaires comme Call Of Duty et World of Warcraft.

Avec cette opération, Microsoft ajoute donc 14 studios à son armada déjà conséquente, puisque la compagnie avait précédemment racheté Zenimax Media, la maison-mère de Bethesda, en septembre 2020. Au total, Microsoft se retrouve donc à la tête de 30 studios de développement. On y retrouve de grands noms, comme Arkane, Id Software, Machine Games, 343 Industries, sans oublier Infinity Ward, Treyarch ou encore Rare.

Le Xbox Game Pass atteint les 25 millions d'abonnés

Comme vous vous en doutez, ce rachat est une excellente nouvelle pour tous les abonnés au Xbox Game Pass. Phil Spencer, désormais grand patron de Microsoft Gaming, a confirmé que de nombreux jeux Activision-Blizzard feront leur entrée sur le service gaming dès que la fusion entre les deux sociétés sera terminée. En parallèle, le responsable a également révélé dans un communiqué officiel le nombre actuel d'abonnés au Xbox Game Pass :

“L'acquisition renforce également le portefeuille Game Pass de Microsoft avec des plans pour lancer les jeux d'Activision-Blizzard dans le Game Pass, qui a atteint une nouvelle étape avec plus de 25 millions d'abonnés. Avec près de 400 millions de joueurs actifs mensuels d'Activision-Blizzard dans 190 pays et trois franchises valant des milliards de dollars, cette acquisition fera du Game Pass l'une des gammes de contenus de jeux les plus attrayantes et les plus diversifiées du secteur. Une fois l'opération conclue, Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux, ainsi que des capacités supplémentaires en matière d'édition et de production d'esports”, a annoncé Phil Spencer.

Pour rappel, dès début janvier 2022, le Xbox Game Pass s'était déjà doté d'un autre argument de poids : l'arrivée des jeux Ubisoft+ sur le catalogue. L'occasion pour les abonnés de profiter à moindre coût de nombreux jeux du catalogue de l'éditeur français, comme Rainbow Six Extraction, qui sera disponible sur le service dès le jour de sa sortie.

Source : Xbox